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Emekli ikramiyesine ilişkin TBMM görüşmeleri ertelendi

Emekli ikramiyesine ilişkin TBMM görüşmeleri ertelendi
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Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesinin ödeme takviminin bu hafta netleşmesi bekleniyordu. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başlayan siyasi tartışmaların ardından görüşmelere 25 Mart'a kadar ara verildi. Böylece emekli ikramiyesine ilişkin düzenlemenin görüşülmesi de ertelenmiş oldu.

Türkyie genelinde milyonlarca emekli 2025 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ne kadar ikramiye alacağını merak ediyordu. 2024 yılında 3 bin lira olarak ödenen ikramiyelere ilişkin yapılan görüşmelerde ikramiyelerin bu yıl içerisinde her bir bayram için 4'er bin lira olarak ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Ancak bu artış oranının resmiyet kazanması için Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda onaylandıktan sonra Cumhurbaşkanı'na iletilmesi ve Resmi Gazete'de onaylanması gerekiyordu. Süreç kendi akışında devam ederken siyasi tartışmaların gölgesinde kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrası gerginlik yaşanan Meclis'te dün Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti ve MHP'li vekiller yoklamaya katılmadı. Yeterli aritmetik çoğunluk sağlanamayınca görüşmelere ara verildi. Emekli ikramiyelerine ilişkin düzenleme dahil olmak üzere diğer tüm kanun görüşmeleri için TBMM'nin bir sonraki oturum tarihi 25 Mart Salı günü saat 15.00 olarak kararlaştırıldı.

İKRAMİYELERİN BÜTÇEYE MALİYETİ HESAPLANDI

Yaklaşık 16 milyon emekli için son olarak 2 Mart 2024'te 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesi, kanun teklifinin yasalaşmasıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 4'er bin TL olarak ödenecek. Bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesinin, 2025 yılı bütçesine maliyeti 28,4 milyar lira olarak hesaplandı.

BİR ARTIŞ DA DUL VE YETİM AYLIKLARINDA

Dul ve yetimler de bayram ikramiyesi alıyor. Ancak tutarları oran hesabına göre yapılıyor. Yüzde 75 hak sahipleri 3'er bin liradan toplamda 6 bin TL, yüzde 50 hak sahipleri 2'şer bin liradan toplamda 4 bin TL ve yüzde 25 hak sahipleri biner liradan toplamda 2 bin TL ödeme alacak.

İKRAMİYE İÇİN ŞUBAT AYI DETAYINA DİKKAT!

Emeklilik dilekçesini Şubat ayı sonuna kadar verenler de henüz maaş almamış olsa da Ramazan Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emeklilik için başvuranlar ise sadece Kurban Bayramı ikramiyesinden faydalanacak. Emekli ikramiyeleri belirlenmiş net bir tarih bulunmasa da genelde her iki bayram evvelinde hesaplara yatırılıyor.Ramazan Bayramı bu yıl 30 Mart Pazar – 1 Nisan Salı tarihleri arasına denk geliyor.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
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Yorumlar (25)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Büyükşehir de yaşamayın , köyünüze gidin emekliler..Aldığınız para orada yeter size..

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Milletvekillerinin Bakanların alacağı ek bir para olsa bir gün bile ertelenmez.

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Haber YorumlarıGariban Vatandaş:

Emekliyi bastırma çabaları bunlar.

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Haber YorumlarıSezgin Avcı:

Bu kadar yolsuzluk olursa memlekette vatandaşlara bir şey kalmaz tabi yolsuzluk yapanların mal varlığına el konsa vatandaş ihya olur ihya...

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Haber YorumlarıBenekonomistim:

Meclise gerek yokki bunun için kararname ile yaparsın herşeyi yaptığınız gibi 1000 tl bile zor veriyolar

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Haber YorumlarıHakan Demir:

emekli rica ediyorum uyan

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Haber YorumlarıAyhan erdem:

Sındırme politikası 3600 ude yıllardır ballandıra ballandıra anlattın ayırım yaptın unutma her şeyın bir sonu ve Allah ın huzurunda hesap gunı var SAV peygamberımız dahi bana guvenme deığı kızına sen kime guveniyorsunda bunca zulmu emekliye yapıyorsun Allah bize yeter rızkı verende o alanda senın fitre ve sadakana ihtiyacim yok reis

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Metro yapimlarini bir gecede tek imzayla ibb den alan padisah ikramiyeye imza atamiyormu hmn.metro yapimi devri niye calamiyordunuz dimi hayirli olsun calin dewam.

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Bekleriz sorun değil meclis çalışmaları bu gün mü önemli oldu şimdiye kadar hiç önemsemiyorlardı

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

şişe fırlatana o şişeyi ya da o şişenin

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