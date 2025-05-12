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Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu

Emekli ikramiyelerinin 3 katına çıkması teklifi TBMM'ye sunuldu
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Türkiye'de milyonlarca emeklinin maaş ve ikramiyelerinin üç katına çıkması ile ilgili teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Bu teklifin kabul edilmesi durumunda, emeklilerin maaşlarına asgari ücret sınırı getirilecek, ikramiyeler de asgari ücret düzeyine ulaşacak.

Emekli maaşları ve ikramiyelerinin yükseltilmesine ilişkin yeni bir teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Emeklilerin maaşlarının artırılması konusunda yapılan bu teklif, emeklilerin ekonomik durumlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

En düşük emekli aylığının ve emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin aylık net asgari ücret tutarına yükseltilmesi kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adını taşıyan ve Yeni Yol Partisi Hatay milletvekili Necmettin Çalışkan tarafından hazırlanan teklif, emeklilerin enflasyon karşısında karşılaştıkları alım gücü sorununu aşmayı hedefliyor.

MAAŞLAR VE İKRAMİYELERDE ASGARİ ÜCRET HAZIRLIĞI

Konuya ilişkin TBMM'ye sunulan teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi: Bu Kanun Teklifi ile emekli vatandaşlarımızın ekonomik dalgalanmalardan etkilenmesinin önüne geçilerek aylıklarının ve bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret seviyesinde tutulması amaçlanmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı verilerine göre, 2002 yılında ortalama işçi emekli aylığı, asgari ücretin %50 oranında üzerinde iken 2024 yılında asgari ücretin %58,8 oranında altında kalmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu, yaşlılık aylığının amacını çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğramaya bağlı olarak sigortalıların geçimlerini sağlamak olarak ifade eder. Ancak enflasyonist ortama bağlı olarak aylıklar ve bayram ikramiyelerinin satın alma gücü ortalama ücrete göreli olarak her yıl düşmektedir. Bu durum, emeklilerin bir kısmının açlık sınırı altında bir gelire mahkûm olmasına yol açmaktadır.

ARTIŞLAR DA AYNI ORANDA OLACAK

"Anayasada tanımlı sosyal devlet ilkesi gereği devlet, bireylere asgari gelir güvencesi vermelidir. Kanun Teklifi ile sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak en düşük emekli aylığının, asgari ücret düzeyine yükseltilmesi, yılda iki kez verilen bayram ikramiyelerinin asgari ücretten düşük olmayacak şekilde düzenlenmesi ve bu miktarın her yıl yürürlüğe girecek asgari ücret miktanna güncellenmesi amaçlanmaktadır."

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıosman kara:

AKP Ve MHP oylarıyla red edilmiştir.

Yorum Beğen122
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıFerdi Özkan:

MHP ve akp oylariyla reddedilecek sonuç belli

Yorum Beğen101
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıMengele:

KASADA PARA YOK DEVLER NE ILE ÖDIYECEK KIMSE SORMUYOR DEVLET KREDIMI CEKSIN ZATEN EYT LI EMEKLILIK TAMAMIYLA BÜYÜK HATAYDI TORUNLARINIZIN HAKKINI YIYORSUNUZ YAPMAYIN EMEKLI MAASI 3000 LIRA YETER

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme67
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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

engeliyi yaşlıyı dul yetim maaşı alanları düşünen yok bu ülkede adalet yok

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Haber YorumlarıGokay Ergul:

Hikayeden teyyare .

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