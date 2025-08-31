Emekli Eşinin Yanında Giresun'a Dönüp Sera Kurdu

İstanbul'dan eşinin emekli olmasının ardından memleketi Giresun'a dönen Nurifer Özyılmaz, 2 bin rakımda devlet desteğiyle kurduğu serada sebze ve meyve üretiyor.

Özyılmaz, 10 yıl önce emekli olan eşiyle memleketi Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesine yerleşme kararı aldı.

Üretime katkıda bulunmak isteyen Özyılmaz, geçen yıl Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" projesine başvurdu.

Özyılmaz, proje kapsamında sağlanan destekle bu yıl Güzelyurdu Mahallesi'nde 2 bin rakımdaki bahçesinde örtü altı sera kurdu.

Dört çocuk annesi Özyılmaz, serada domates, salatalık, biber, patlıcan, kabak ve karpuz yetiştiriyor.

Nurifer Özyılmaz, AA muhabirine, eşinin emekli olması üzerine İstanbul'dan memleketleri Yavuzkemal beldesine geri dönme kararı aldıklarını söyledi.

Yörede hayvancılık ve tarımın yaygın olduğunu belirten 60 yaşındaki Özyılmaz, kendisinin de özellikle örtü altı sebze ve meyve üretmeyi hayal ettiğini dile getirdi.

Özyılmaz, hayalini gerçekleştirmek için geçen yıl Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğüne sunduğu projesine destek sağlandığını ifade ederek, "Seramızı kurduk ve bu yıl ilk kez sebze ve meyve üretimine başladık." dedi.

"Burası benim hayalimdi"

Yüksek rakım ve sert iklim şartları nedeniyle projeye başlarken endişelendiğini anlatan Özyılmaz, şöyle devam etti:

"Burası benim hayalimdi. Merakındaydım zaten. İnternette de görüyorduk, istiyorduk üretimi. Yüksek rakım, 'Burada olur mu, olmaz mı?' tereddüdünde kaldık. Ama yaptık, oldu. Devlet desteğiyle hayalim gerçeğe dönüştü. Bu yıl ilk kez üretim gerçekleştiriyoruz. Yaptık ve başardık, çok mutluyum. Herkese de tavsiye ederim."

Özyılmaz, verimli bir hasat dönemi beklediğini ifade ederek, "Domates, salatalık, kapya ve sivri biber, patlıcan, kabak ve karpuz üretimi yapıyorum. Bu yıl deneme amaçlı ekim yaptık. 500 ila 1 ton rekolte beklentim var. Gelecek yıllarda bu rakamı artırmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Ürünleri hasat ettikçe belde ve Giresun'daki pazarlarda satışa sunduğunu belirten Özyılmaz, böylece aile ekonomisine katkıda bulunduğunu kaydetti.

Nurifer Özyılmaz'ın eşi Ömer Özyılmaz ise eşiyle gurur duyduğunu vurgulayarak, "Devlet desteğiyle serayı kurduk. Güzel bir sezon geçiriyoruz. Bizlere desteklerini sağlayan ilgili kurum yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.