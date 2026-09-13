Emekli çiftin aronya bahçesi alternatif tarıma örnek oluyor

Samsun'un Havza ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Naci Canaz ve eşi Kadriye Canaz, yaklaşık 5 yıl önce devlet desteğiyle kurdukları aronya bahçesinde üretim yaparak alternatif tarıma örnek oluyor.

Emekli olduktan sonra İstanbul'dan Havza ilçesine bağlı İmircik Mahallesi'ne yerleşen Canaz çifti, toprakla iç içe bir yaşam sürmeye karar verdi. Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan Ziraat Mühendisi İbrahim Dinç'in tavsiyesi üzerine aronya yetiştiriciliğine yönelen çift, devlet desteğinden de yararlanarak bahçelerini kurdu. Yaklaşık 5 yıl önce dikimi yapılan aronyalar, 2 yıl içerisinde meyve vermeye başladı. Canaz çifti, bahçenin bakımından ürünlerin hasadına kadar tüm çalışmaları birlikte yürütüyor.

"Aronya gönül işi, çocuk büyütür gibi nazlı"

Aronya yetiştiriciliğinin sabır ve emek istediğini belirten Kadriye Canaz, bahçenin kuruluşundan bugüne kadar yaşadıkları süreci anlattı. İstanbul'dan emekli olduktan sonra Havza'ya geldiklerini belirten Canaz, "Buraya geldikten sonra çalışmayı seven insanlar olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi İbrahim Dinç'in tavsiyesiyle aronya yetiştirmeye karar verdik. Devlet desteğinden de yararlanarak bahçemizi kurduk. Yaklaşık 2 yıl sonra meyvelerimizi almaya başladık" dedi.

Aronya bakımının sabır ve emek istediğini ifade eden Canaz, "Aronya gönül işi, çocuk büyütür gibi nazlı bir bitki. Bahçemizle ilgilenmek, ürünlerimizi yetiştirmek bize mutluluk veriyor. İnsanların sağlıklı beslenmesine katkı sağlayabilecek bir ürün ortaya koymanın da ayrı bir mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

"Hem üretmek hem toprağa dokunmak güzel"

61 yaşındaki Naci Canaz ise aronya yetiştiriciliğinin kendisi için yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını belirterek, bahçede zaman geçirmenin kendisine huzur verdiğini söyledi. Canaz, üretim sürecinde eşi Kadriye Canaz'ın en büyük destekçisi olduğunu ifade ederek, birlikte emek verdikleri bahçeden ürün almanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi. Canaz çifti, bahçelerinde bulunan ahşap ambar evde dinlenerek doğayla iç içe zaman geçiriyor.

Antioksidan bileşenler açısından zengin meyveler arasında gösterilen aronya, taze tüketimin yanı sıra kurutularak, çay ve çeşitli gıda ürünlerinde de değerlendiriliyor. Kadriye Canaz, ürünlerine çevreden talep geldiğini belirterek, "Bizden talep edildikçe ürünlerimizi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Talep olması halinde kargo ile de gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

İmircik Mahallesi'nde üretimlerini sürdüren Naci ve Kadriye Canaz çifti, kendi emekleri ve devlet desteğiyle kurdukları aronya bahçesiyle alternatif tarıma yönelmek isteyen çiftçilere örnek oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı