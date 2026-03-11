Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından bayram ikramiyeleri ve emekli maaş ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacağını açıklayan Bakan Işıkhan, "Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

BU YIL ZAM VERİLMEDİ

Son olarak bayram ikramiyeleri 4 bin TL olarak yatırılmıştı. Bu yıl emekli bayram ikramiyesi için herhangi bir zam kararı alınmadı.

İKİ BAYRAMDA 4'ER BİN LİRA ÖDENECEK

Emeklilerin refahını artırmak için 2018'de uygulanmaya başlayan bayram ikramiyesiyle, emeklilere ve hak sahiplerine Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki defa ödeme yapılıyor.

2018'de her bayram için 1000 lira olarak verilmeye başlanan ikramiye, 2021'de 1100 liraya, 2023'te 2 bin liraya, 2024'te 3 bin liraya, 2025 için ise 4 bin liraya yükseltilmişti. 17 milyon vatandaşın yararlanacağı bayram ikramiyeleri 2026'da da aynı miktar ödenecek.

Kaynak: Haberler.com