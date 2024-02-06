SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yapılan Zamların Farkları Hesaplara Yatmaya Başladı

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan zamların farkları bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları artırılarak yüzde 37,57'den yüzde 49,25'e çıkarılmıştı. Geçtiğimiz günlerde gerekli çalışmalar yapılmış ve zammı içeren kanun maddesi Meclis'te onaylanmıştı.

Bu çerçevede SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan zamların farkları bugün ödenmeye başlıyor. SSK emeklilerine yapılan zammın farkı bugün 6 Şubat, Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın farkı ise 7 Şubat hesaplara yatacak.

Fark ödemeleri aylık alınan banka ve PTT şubelerinde tahsil edilebilecek. - ANKARA