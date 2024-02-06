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SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yapılan Zamların Farkları Hesaplara Yatmaya Başladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları artırılarak yüzde 37,57'den yüzde 49,25'e çıkarıldı. Zammı içeren kanun maddesi Meclis'te onaylandıktan sonra bugün itibarıyla SSK emeklilerine yapılan zammın farkı 6 Şubat, Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın farkı ise 7 Şubat tarihinde hesaplara yatırılmaya başlandı. Fark ödemeleri aylık alınan banka ve PTT şubelerinde tahsil edilebilecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan zamların farkları bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları artırılarak yüzde 37,57'den yüzde 49,25'e çıkarılmıştı. Geçtiğimiz günlerde gerekli çalışmalar yapılmış ve zammı içeren kanun maddesi Meclis'te onaylanmıştı.

Bu çerçevede SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan zamların farkları bugün ödenmeye başlıyor. SSK emeklilerine yapılan zammın farkı bugün 6 Şubat, Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın farkı ise 7 Şubat hesaplara yatacak.

Fark ödemeleri aylık alınan banka ve PTT şubelerinde tahsil edilebilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan Bağ Kur Ekonomi Haberler

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