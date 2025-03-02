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Emcelli Biberleri Toprakla Buluştu

Emcelli Biberleri Toprakla Buluştu
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde asırlardır yetiştirilen tatlı ve acı biberlerin tohumları toprakla buluştu. Emcelli biberleri, Ege Bölgesi'nde ünlü lezzeti ile dikkat çekiyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde asırlardır yetiştirilen tatlı ve acı biberlerin tohumları toprakla buluştu.

Emcelli biberlerinin mahallede yetiştirilmesinin 150 yılı aştığını belirten Emcelli Mahallesi Muhtarı Sezai Küçüközkan, "Mahallemizde yetiştirilen ve bize özgü bir biber türü olan Emcelli biberleri için geçtiğimiz yıllarda coğrafi marka patentini aldık. Biberlerin özelliği, acı ve tatlı oluşunun ayrı bir lezzeti olmasıdır. Acı biberlerimiz koyu yeşildir ve mideyi rahatsız etmez. Yemeklerde ve salatalarda, turşuluk olarak ve bollaştığında kışlık kurutmalık olarak değerlendirilir. Tohumlarımızı her yıl ürettiğimiz biberlerden almaktayız. Tek sıkıntımız, biberlerimizi yetiştirenlerin sayısının azalmasıdır. Her yerde üzüm dikilmeye başlanmış olması, biber üretiminin azalmasına neden olmaktadır." dedi.

Emcelli biberleri toprakla buluştu

Sarıgöl'ün Emcelli Mahallesi'nde sebze üretimi yapan çiftçi Hüseyin Karcı ise şunları söyledi: "Emcelli biberlerimizin ata tohumunu her yıl yetiştirdiğimiz biberlerin tohumlarından alarak yeni mahsul için saklarız. Bu ayda aldığımız tohumları hazırladığımız alana ekerek fidan olana kadar bekleriz. Dikilecek büyüklüğe gelince fideleri buradan alarak nisan sonu ve mayıs ayının ilk haftasında sebze bahçemize dikeriz. Haziran sonu ve temmuz ayının ilk haftasında pazarlarda satmaya başlarız. Ancak serada yapılırsa haziran ayında da erken satışlar başlar."

"Emcelli Biberleri Ege Bölgesi'nde oldukça ünlü"

Bir buçuk asrı aşkın zamandır yetiştirilen Emcelli biberleri, acısıyla tatlısıyla Ege Bölgesi'nin her yerinde bilinen biberlerden birisi olarak dikkat çekiyor. Koyu yeşil rengi, etli olması ve acısının mideye zarar vermemesi nedeniyle aranan bir biber türü olarak bilinen Emcellli Biberleri özellikle mangal ateşinde ayrı bir lezzet özelliğine sahip oluyor. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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