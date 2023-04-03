Elon Musk Twitter'ın logosunu değiştirdi! Dogecoin yüzde 25'in üzerinde değer kazandı

Twitter'ı satın alan Elon Musk, ilginç bir harekete imza attı. Musk, Twitter'ın logosunu kripto para olan Dogecoin ile değiştirdi. Musk'ın hamlesinin ardından Dogecoin yüzde 25'in üzerinde değer kazandı.

Sosyal medya platformu Twitter'ın patronu Elon Musk, çılgın bir hamleye imza attı. Musk, ilginç bir şekilde Twitter'ın logosunu Dogecoin ile değiştirdi.

DOGECOİN TAVAN YAPTI

Musk'ın hareketinin ardından kripto para birimi Dogecoin uçuşa geçerek,yüzde 25'in üzerinde değer kazandı.

DAHA ÖNCE DE BENZER HAMLELER YAPMIŞTI

Musk, daha önce de Bitcoin, Dogecoin ve Shiba'nın fiyatının çok hızlı yükselmesine ve düşmesine neden olan tweet'ler atmıştı. Elon Musk bu yönüyle piyasayı manipüle ettiği gerekçesiyle eleştiriliyor. Hatta bu sebeple ceza almıştı.

DOGECOIN NEDİR?

Bir kripto para olan Dogecoin, logosunda Doge olarak anılan bir Shiba Inu cinsi köpeği taşır.

İşte Twitter'ın değişen logosu: