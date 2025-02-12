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Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek

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ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanının başındaki Elon Musk, federal harcamaları azaltmanın bir zorunluluk olduğunu belirterek, bütçe açığı konusunda bir şey yapılmaması halinde ülkenin iflas edeceğini ifade etti.

Elon Musk, Oval Ofis'te DOGE'nin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. DOGE'nin amacının demokrasiyi yeniden tesis etmek olduğunu belirten Musk, halktan hükümete doğru iyi bir geri bildirim hareketinin olmaması ve bürokrasinin egemenliğinin olması halinde demokrasinin anlamının kalmayacağını söyledi.

BÜTÇE AÇIĞI KONUSUNDA UYARILARDA BULUNDU

Musk, "Eğer insanlar oy kullanamıyor ve iradelerinin Başkan, Senato ve Temsilciler Meclisi gibi seçilmiş temsilcileri tarafından belirlenmesini sağlayamıyorlarsa, o zaman demokraside değil, bürokraside yaşıyoruz demektir." dedi. Bürokrasinin halka karşı sorumlu olması gerektiğini savunan Musk, bütçe açığının ele alınması gerektiğini ifade etti. Musk, bütçe açığı konusunda bir şey yapılmaması halinde ülkenin "iflas edeceğini" dile getirdi.

"ÜLKEYİ İFLAS ETTİRECEĞİZ"

Sadece ulusal borcun faiz ödemelerinin Savunma Bakanlığının bütçesini aştığına işaret eden Musk, "Savunmaya çok para harcıyoruz. Ancak bu böyle devam ederse, ülkeyi iflas ettireceğiz." dedi.

"HARCAMALARI AZALTMAK BİR ZORUNLULUK"

Musk, "Federal harcamaları azaltmak bizim için isteğe bağlı değil, zorunluluk." değerlendirmesinde bulundu. DOGE'nin bazı bulgularına da değinen Musk, bürokraside görünüşte birkaç yüz bin dolar maaş alan ancak bulunduğu pozisyondayken bir şekilde on milyonlarca dolarlık servet biriktirmeyi başaran epeyce insan olmasının kendilerine tuhaf geldiğini anlattı.

"VERGİLERİN İNSANLAR İÇİN ÖNEMLİ OLAN ŞEYLERE HARCANMASI GEREKİR"

ABD Hazinesi'nde temel kontrollere ihtiyaç olduğunu belirten Musk, ödemelerin bir kategorizasyona sahip olmaması nedeniyle bakanlıkların denetimden geçemediğini kaydetti. Musk, "Para kötü harcanırsa, vergi mükelleflerinin paraları mantıklı bir onay yoluyla harcanmazsa, o zaman bu doğru değildir. Vergilerin insanlar için önemli olan şeylere akıllıca harcanması gerekir. Bu sadece sağduyudur, zalimce veya radikal değildir." dedi.

"150 YAŞINDA SOSYAL GÜVENLİK ÖDEMESİ ALANLAR VAR"

Ayrıca Musk, Sosyal Güvenlik ödemesi alan bazı kişilerin ise 150 yaşında olduğunu iddia etti. Hükümetin "düşmanca bir şekilde ele geçirilmesini organize ettiğini" ve bunu şeffaf olmayan bir şekilde yaptığı yönündeki eleştirilerin sorulması üzerine ise Musk, "İnsanlar büyük bir hükümet reformu için oy kullandı ve bunu elde edecek." dedi.

Elon Musk: Harcamalar azaltılmazsa ABD iflas edecek
Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

Elon Musk haklı, seçim yoksa demokrasi de yoktur. 1923 te cumhuriyeti kurduk dediler, 1950 ye kadar seçim yapmadılar. Ve milleti demokrasi, cumhuriyet getirdik diye kandırdılar. KENDİNİZE SORUN: SEÇİM YAPILMAYAN YERDE CUMHURİYET, DEMOKRASİ OLUR MU? bu kemalizmin hayatı yalan

Yorum Beğen54
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Haber YorumlarıH.K K.H:

İnşallah ????????

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Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

hadi inşaAllah

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Haber YorumlarıHakkı Murat:

daha beter olursunuz insallah

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıRevolver:

böyle birşey mümkün değil. abd iflas ederse tüm dünya iflas eder. abd dekinden daha fazla dolar dünyada kullanılıyor...

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

ABD Dünya'da terör ülkesidir.

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Haber YorumlarıuCube :

Sen kazanman için, adam kesenin cebini sonuna kadar açtı. Sen karışma iş Elon'da. O bilir işini! ;))

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Haber YorumlarıOrco Can:

1923 cumhuriyet kuruldu 1950 chp başka bartı kurulması yasakdı .1959 2 parti kuruldu ve secimi kazandı. işbankası dünya müslümanların parasıyla kuruldu onuda chp verdi mustafa kemal .Halkına milletine güvenmedi .Tarih okuyun az

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Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Musk, Ağzından bal damlıyor, hadi inşAllah

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