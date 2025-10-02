Elon Musk, 500 Milyar Dolar Servetle Rekor Kırdı

Haberler

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi oldu. Tesla hisselerindeki artış ve yapay zeka girişimi xAI'nin etkisiyle Musk'ın serveti, işlem gününün sonunda 499,1 milyar dolara geriledi.

Forbes'un gerçek zamanlı Milyarderler Listesi'ne göre, dün akşam itibarıyla Elon Musk'ın serveti 500 milyar dolara ulaştı. Tesla hisselerindeki toparlanmanın yanı sıra yapay zeka girişimi xAI ve uzay şirketi SpaceX'in değerindeki artış nedeniyle rekor kıran Musk'ın serveti, işlem gününün sonunda ise 499,1 milyar dolara geriledi. Serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi ünvanını alan Musk'ın şirketi Tesla'nın hisseleri, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 14 değer kazandı.

Forbes'un Milyarderler Listesi'nde Musk'ı, Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
