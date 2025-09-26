Elmas Programı ile Savunma Sanayisine Nitelikli İş Gücü Yetiştirecek Adım

Milli Yetkinlik Hamlesi'nin en önemli adımlarından biri olan Elmas Programı'nın sektör buluşması, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşmasını yapan ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Çerkezköy'ün üretim gücüne dikkat çekerek, "Savunma sanayinde büyük potansiyele sahip bir bölgeyiz. Elmas Programı'nın bölgemize verilmesi çok kıymetli. Türkiye'nin en önemli üretim üslerinden birine sahibiz. Bu gücü ülkemizin bekası için kullanmak, sanayi kuruluşlarımızı ve savunma sanayine destek veren üyelerimizi daha ileriye taşımak için çalışıyoruz" dedi.

"Ülkemizin geleceğine atılan cesur bir adımdır"

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Ercan Alpay ise, Elmas Programı'nın yalnızca bir eğitim projesi olmadığını vurgulayarak, "Bu program, ülkemizin geleceğine atılan cesur bir adımdır. Etkileşim, liderlik, mükemmeliyet, akılcılık ve sürdürülebilirlik ilkeleri üzerine kuruludur. Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri stratejik sektörlerle entegre edilerek savunma sanayimizin temel taşlarını oluşturacak nitelikli insan kaynağı yetiştirilecektir" dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Türkiye'nin savunma sanayindeki ihracat başarısına dikkat çekerek, "Dünyanın 185 ülkesine 230 çeşit ürün satıyoruz. 93 bin kişilik istihdamın yüzde 45'i teknisyenlerden oluşuyor. Önümüzdeki 3 yıl içinde bu oran yüzde 60'a çıkacak. Elmas Programı bu dönüşümde kritik bir rol oynayacak" ifadelerini kullandı.

"Nitelikli iş gücü yetiştirilecek"

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ise mesleki ve teknik eğitimin ekonomik kalkınmadaki önemine değinerek, "Elmas Programı ile savunma sanayi ve stratejik sektörlerde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücü yetiştirilecek. Yeni atölye ve laboratuvarlar kurulacak, kamu, özel sektör ve eğitim kurumları arasında sürdürülebilir iş birlikleri sağlanacak" dedi.

Program ile ilgili Savunma Sanayi Akademi Yetkinlik Gelişim Müdürü Dr. Veda Duman Kantarcıoğlu ihtiyaç analizi anketi hakkında bilgi verirken, Savunma Sanayi Akademi Başkanı Prof. Dr. Cenk Aktaş Elmas Programı'nın detaylarını paylaştı. Ardından Koordinatör Doç. Dr. Sinan Keskin anket sonuçlarını sundu. Program, Prof. Dr. Hakan Karataş'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Çalıştaya; Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, ÇTSO Başkanı Ahmet Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Aslan, ÇOSB Başkanı Eyüp Sözdinler, MEB Daire Başkanı Ercan Alpay, Savunma Sanayi Akademi Koordinatörü Doç. Dr. Sinan Keskin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - TEKİRDAĞ