Elindeki ürünü satamayan çiftçi isyan etti: İlk defa böyle bir şey oluyor

Aydın'da bir çiftçi, elindeki incirleri satamadığını söyleyerek yaşadığı ekonomik sıkıntıyı dile getirdi. Bölgenin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan incirde bu yıl alıcı bulamayan üretici, "İlk defa böyle bir şey oluyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

"NE GELEN VAR NE GİDEN"

Üretici, elinde 10-12 ton incir bulunduğunu belirterek "Benim incirim elimde duruyor. 10-12 ton incir var. Daha bir gram satmadık. İlk defa böyle bir şey olur. Ne gelen var ne giden. Bitti yani" ifadelerine yer verdi.

ÜRETİCİLER ZOR DURUMDA

Aydınlı çiftçiler, son dönemde artan maliyetler ve düşen talep nedeniyle ürünlerini piyasa fiyatının çok altında satmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Bölgedeki üreticiler, yetkililerden destek ve ihracatın artırılması için acil adım atılmasını talep ediyor.