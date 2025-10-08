Haberler

Elindeki ürünü satamayan çiftçi isyan etti: İlk defa böyle bir şey oluyor

Elindeki ürünü satamayan çiftçi isyan etti: İlk defa böyle bir şey oluyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Elindeki ürünü satamayan çiftçi isyan etti: İlk defa böyle bir şey oluyor
Haber Videosu

Aydın'da bir çiftçi, 10-12 ton incirinin elinde kaldığını belirterek "Bir gram satamadım, ilk defa böyle bir şey oluyor" sözleriyle isyan etti. Üretici, alıcı bulamadıklarını ve bölgede incir satışlarının durma noktasına geldiğini söyledi.

Aydın'da bir çiftçi, elindeki incirleri satamadığını söyleyerek yaşadığı ekonomik sıkıntıyı dile getirdi. Bölgenin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan incirde bu yıl alıcı bulamayan üretici, "İlk defa böyle bir şey oluyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

"NE GELEN VAR NE GİDEN"

Üretici, elinde 10-12 ton incir bulunduğunu belirterek "Benim incirim elimde duruyor. 10-12 ton incir var. Daha bir gram satmadık. İlk defa böyle bir şey olur. Ne gelen var ne giden. Bitti yani" ifadelerine yer verdi.

ÜRETİCİLER ZOR DURUMDA

Aydınlı çiftçiler, son dönemde artan maliyetler ve düşen talep nedeniyle ürünlerini piyasa fiyatının çok altında satmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Bölgedeki üreticiler, yetkililerden destek ve ihracatın artırılması için acil adım atılmasını talep ediyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, Hamas'ı ikna etmemizi rica etti

Erdoğan, o iddiayı doğruladı: Evet, Trump'ın bir ricası oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımutluw can:

abicim incir bu, hangi artan maliyet? annem bile kendi agaclarindan 100-150 kg topluyor, kurusu kg 300 den veriyor.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasa ağzına kadar dolabilir! Galatasaray'ın yıldızını dünya devi istiyor

Çuvalla para gelebilir! Galatasaray'a piyango vurdu
4 ay içerisinde 51 kilo veren kadının yaşadığı değişim olay

4 ay içerisinde 51 kilo veren kadının yaşadığı değişim olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.