Elif Gamze Görer, DHL Global Forwarding'in Finans Direktörü Oldu

DHL Global Forwarding'in Türkiye & Levant Finans Direktörü olarak, Elif Gamze Görer atandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, göreve başlayan Görer, DHL Global Forwarding'in finansal stratejilerini şekillendirerek sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak.

Kariyerine denetim alanında başlayan Görer, 30 yıla yakın finansal yönetim tecrübesiyle öne çıkıyor.

Yıllar içinde üstlendiği çeşitli üst düzey yönetici pozisyonlarında finansal performansı artıran girişimlere liderlik eden, etkili bütçeleme, finansal kontrol, risk yönetimi ve organizasyonel verimlilik alanlarında öne çıkan Görer, görev aldığı şirketlerin sürdürülebilir büyümesine destek oldu.

Finansal planlama, yatırım stratejileri, fon yönetimi ve operasyonel bütçelerden sorumlu olduğu görevlerinde liderlik sergileyen Görer, farklı kültürlerden gelen ekiplerle işbirliği içinde çalışarak projelere imza attı.

Üstlendiği yönetsel sorumlulukla denetim tecrübesi, finansal raporlama ve analiz alanında kapsamlı uzmanlık kazandırdı.

Görer, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olup, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ashridge Business School, ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi ve İsviçre'deki St. Gallen Üniversitesindeki (İsviçre) "Step Forward" programlarına katıldı.