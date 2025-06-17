Eli Lilly, Verve Therapeutics'i 1,3 Milyar Dolarla Satın Alıyor

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ABD merkezli ilaç şirketi Eli Lilly, kardiyovasküler hastalıklar için genetik ilaçlar geliştiren Verve Therapeutics'i yaklaşık 1,3 milyar dolara satın alacak. Anlaşma kapsamında Eli Lilly, Verve'nin tüm hisselerini belli bir nakit bedelle alacak.

NEW ABD merkezli ilaç şirketi Eli Lilly, kardiyovasküler hastalıklar için genetik ilaçlar geliştiren Verve Therapeutics'i yaklaşık 1,3 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacak.

Eli Lilly'den yapılan açıklamada, söz konusu satın almaya ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, tek bir dozla ömür boyu kardiyovasküler risk azaltımı sağlamayı amaçlayan genetik ilaçlar geliştiren Verve Therapeutics'in satın alınması için anlaşma yapıldığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında Eli Lilly'nin, Verve'nin tedavüldeki tüm hisselerini, hisse başına 10,50 dolar nakit karşılığında satın alacağı bildirilen açıklamada, buna ek şarta bağlı olarak hisse başına 3 dolara kadar ek ödeme alma hakkı vereceği ifade edildi.

Açıklamada, yaklaşık 1,3 milyar dolara kadar nakit ödeme yapılacağı vurgulanarak, satın alma işleminin yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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