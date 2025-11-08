ELF Fuarı İstanbul'da Kapılarını Açıyor

Elektrik, elektronik ve aydınlatma, enerji ve otomasyon sektörlerini buluşturacak ELF Fuarı, bu yıl İstanbul'da kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 27-30 Kasım tarihlerinde düzenlenecek fuara, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi ev sahipliği yapacak.

Elektrik, elektronik, aydınlatma, enerji ve otomasyon alanlarındaki yeni ürünler ve çözümlerin tanıtılacağı fuarda, sektör temsilcileri, akademisyenler ve kamu yetkilileri paneller aracılığıyla bir araya gelerek sektörün durumunu ve geleceğini masaya yatıracak.

Organizasyonunu MESS Fuarcılık'ın üstlendiği etkinlik, katılımcılarına yeni iş fırsatları ve uluslararası bağlantılar kurma imkanı da sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MESS Fuarcılık Üst Yöneticisi (CEO) Sevda Akçaoğlu, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek etkinlikte hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirtti.

Organizasyonun sadece bir sergi alanı olmayacağını vurgulayan Akçaoğlu, "Fuar, bilgi paylaşımının, teknolojik yeniliklerin ve sektörel işbirliklerinin merkezi olacak. Panellerimizde alanında uzman, sektörün geleceğine yön veren özel isimleri ağırlayacağız." ifadelerini kullandı.