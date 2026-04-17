Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 874 lira 99 kuruş, en düşük 190 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 60,8 artarak 323 milyon 751 bin 657 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 874 lira 99 kuruş, en düşük 06.00-07.00 ve 16.00 saatlerinde 190 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 566 lira 55 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 639 lira 35 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 1275 lira, en düşük 150 lira olarak kayıtlara geçti.