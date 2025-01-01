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Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi

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EPDK, doğalgaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını yeniden belirledi. 2025 yılı için abone bağlantı bedeli üst sınırı 6 bin 154 liraya çıkarılırken ön ödemeli sayaç değişim bedeli 1630 TL, sayaç açma kapama bedeli ise 157 TL olarak tespit edildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırlarını tespit etti. EPDK'nin konuyla ilgili kurul kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

SINIRLAR BELİRLENDİ

Buna göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2025 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 6 bin 154 lira olacak.

İlave abone bağlantı bedeli 100 metrekare için 5 bin 353 lira, bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metre için 3 bin 471 lira olarak belirlendi.

SAYAÇ AÇMA KAPAMA BEDELİ 157 LİRA

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli 1630 lira, sayaç açma kapama bedeli 157 lira olarak tespit edildi. İç tesisat işlem bedeli ise 92 lira ile 2 bin 118 lira arasında değişecek. Karar bugün yürürlüğe girdi.

Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi
Kaynak: AA / Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKml Acr:

Sağlam zam geldi diyemiyorlar adını üst sınır diye yutturuyorlar. Yersen...

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Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Elk şirketleri daima avantajlıdır. Neyini nasıl kontrol edeceksin. Belirlenen bedeli ödeyeceksin. Büyük ülke burası. Kaçak kullananların bile bedellerini ödetirler tüketiciye

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Haber YorumlarıHarun Yerişenoğlu:

Soyguncu

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Benim bulunduğum şehirde doğal Gaz yok. dolayısıyla Doğal GAZ kullananlara devletin ödediği para sağladığı avantajı ben görmüyorum. Ev i olup kentsel dönüşüm için devletten kira desteği alan ev sahipleri. !?! ben kirade oturuyorum ve hakkımı helal etmiyorum...

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Haber Yorumlarımete han:

yürüyüşü hafife alan yorumlar hickimseye yakışmaz. bu show değil show klavye basında ona buna sallamak iste show budur.

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