Spot piyasada elektrik fiyatları
Spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 1621 lira 20 kuruş olarak belirlendi. Bugünkü işlem hacmi ise düne göre yüzde 16,8 azaldı.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,8 azalarak 1 milyar 584 milyon 599 bin 928 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 08.00 ve 17.00'de 3 bin 400 lira, en düşük 12.00'de 1621 lira 20 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 767 lira 19 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 768 lira 2 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 250 lira olarak kayıtlara geçti.