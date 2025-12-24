Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 442 lira 33 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 1,4 artış göstererek 2 milyar 122 milyon lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 442 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 1,4 artarak 2 milyar 122 milyon 93 bin 398 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-11.00, 14.00 ve 16.00- 18.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 04.00'te 2 bin 442 lira 33 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 126 lira 61 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 161 lira 17 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 667 lira 34 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
