Elektrik faturalarında devlet desteği faturalara yansıdı

Elektrik faturalarına uygulanan devlet desteği abonelere ayrıntılı olarak bildirilmeye başlandı. Farklı oranlarda yansıyan devlet desteğinin fatura tutarlarını yüzde 50'nin üzerinde düşürdüğü görüldü.

Abonelerin faturalarında daha önce toplam ödenmesi gereken bedele yer veriliyordu. Ancak yapılan düzenlemeyle devlet desteğinin de vatandaşa bilgi olarak sunulması kararlaştırıldı. Yürürlüğe giren düzenleme sonrası ilk faturalar abonelerin cep telefonuna kısa mesaj olarak gönderilmeye başlandı.

Bir aboneye gelen mesajda 961 lira 82 kuruş olarak hesaplanan toplan faturadan 521 lira 82 kuruşluk desteğin düşüldüğü ve yeni tutarın 440 lira olduğu kaydedildi.

Bir diğer aboneye gelen mesajda da 725 lira 84 kuruşluk fatura bedelinden 395 lira 84 kuruşluk devlet desteğinin düşüldüğü, böylece ödenecek tutarın 330 liraya gerilediği görüldü. Bu durum, tüketiciler tarafından memnuniyetle karşılandı. Devletin bu desteği, özellikle enerji maliyetlerinin arttığı bu dönemde önemli bir rahatlama sağladı. Benzer bilgilendirmenin doğalgaz faturalarında ve mesajlarında da yer alacağı bildirildi.