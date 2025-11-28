ELEKTRİK ELEKTRONİK FUARI 2025: YAPAY ZEKANIN ENERJİ İHTİYACI VURGULANDI

Elektrik, elektronik, enerji, aydınlatma ve akıllı ev sistemleri sektörlerini buluşturan Elektrik Elektronik Fuarı (ELF) 2025, ikinci gününde Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde devam ediyor.

MES Fuarcılık organizasyonunda ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu etkinlikte konuşan İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, yapay zekanın insanlığa istenen düzeyde hizmet verebilmesi için yaklaşık 1,5 trilyon kilovatsaat elektriğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Alkin, bu nedenle mevcut hidroelektrik, kömür ve gaz kaynaklarının yanı sıra alternatif enerji kaynaklarına da ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Tesla, SpaceX ve xAI Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın konuyu daha da ileri boyuta taşıyarak veri merkezlerinin uzaya kurulmasını dahi gündeme getirdiğini aktaran Alkin, aşırı ısınma sorunlarının bu şekilde aşılabileceğini ifade etti.

Alkin, yapay zekanın önümüzdeki dönemde yüksek ve kesintisiz enerji ihtiyacı doğuracak son derece heyecan verici bir geleceği şekillendireceğini söyledi.

Prof. Dr. Alkin, söz konusu enerji ihtiyacının sıradan bir rakam olmadığını vurgulayarak, mevcut siyasi ve ekonomik yapı içinde bu ölçekte enerji gereksiniminin kısa vadeli kararlarla karşılanmasının mümkün görünmediğini, bu nedenle güçlü ve kararlı bir vizyon gerektiğini belirtti.

Dünya Ekonomik Forumunun (WEF) her yıl Davos'ta düzenlenen yıllık toplantıları öncesinde hazırladığı Küresel Riskler Raporu'na vurgu yapan Alkin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu rapor 5 yıl içerisindeki riskler gibi yazılıyordu şimdi bunu 2 yıl içinde yaşanacak riskler ve 10 yıl içinde yaşanacak riskler şeklinde değiştirmişler. 2 yıl içerisinde yaşanacak riskler renklendirilmiş ve eşit dağılmış gibi görünüyor. 10 yıl içerisinde yaşanacak risklerin yarısı çevresel riskler. Şunu demek istiyorum, 1,5 trilyon kilovatsaatlik enerjiyi, yapay zekanın bizim hayatımızı rahatlattığı, arabaların kendi kendine gittiği, insanların mütemadiyen gezgin bir şekilde yaşayacağı garip bir yere doğru gidiyoruz. Bunun sağlanması için gereken her şey bizi çevresel risklerin içine atıyor. Bunların içerisinde bir tane önemli risk var, o da yanlış bilgi ve dezenformasyon. Çok tehlikeli bir şey."