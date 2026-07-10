Haberler

Geçen yıl ürün alamayan Eldivanlı kiraz üreticileri bu sezon verimden memnun

Geçen yıl ürün alamayan Eldivanlı kiraz üreticileri bu sezon verimden memnun
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geçen yıl zirai don nedeniyle verim alınamayan Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yetiştirilen kirazda bu yıl yaklaşık 400 ton rekolte bekleniyor. Üreticiler verimden memnun, ancak sanayilik kiraz için pazarlamacı gelmedi.

Geçen yıl zirai don nedeniyle verim alınamayan Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yetiştirilen kirazda bu yıl yaklaşık 400 ton rekolte bekleniyor.

"Eldivan'ın kirazı, dosta gider birazı, artık çekemez oldum, bana ettiğin nazı" dizeleriyle türkülere konu olan Eldivan kirazının hasat dönemi başladı.

Kiraz üreticisi Kerim Çağıran, AA muhabirine, kiraz üretiminin kendine göre zorlukları olduğunu anlattı.

Çocuk yetiştirir gibi kiraz yetiştirdiklerini belirten Çağıran, "Yetiştiriyorsunuz, meyve verdiği zaman ayrı seviniyorsunuz. Dosta ikram ettiğiniz zaman ayrı dostluk kazandırıyor. Yani meyvelerin bize kazandırmış olduğu dostluklar daha farklı. Para kazanmak değil de dost kazanmak daha güzel oluyor." dedi.

Bu sene verimden memnun olduklarının altını çizen Çağıran, "Ortalama 5-6 ton üretim yapıyoruz. Tabii çoğu üstünde kalıyor toplayamayınca. Sanayilik bu sene hiç gelmedi. Gelmediği için onlar dalında kaldı. Yarımca dediğimiz bu kirazları bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Üretici Ali Sert de yaklaşık 100 kiraz ağacında üretim yaptığını dile getirerek, "Önceki yıllarda kirazı tüccara veriyorduk. Tüccar bu sene gelmedi, kendi imkanlarımıza satıyoruz. Verim çok güzel. Geçen sene bir tane yiyemedik, bu sene çok." dedi.

Eldivan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Saray ise ilçenin ana ürününün kiraz olduğunu söyledi.

Geçen yıl kuraklık ve dondan ötürü ağaçlardan hiç kiraz alınamadığını, bu yıl ise 350-400 ton civarında rekolte beklediklerini vurgulayan Saray, "Türkiye genelinde kirazın çok olmasından ötürü sanayilik kirazımız için bu sene pazarlamacılar gelmedi. Sofralık kirazımız var, vatandaş kendi imkanlarıyla pazarlarda kirazını satmaya çalışıyor." diye konuştu.

Eldivan kirazının, aromasıyla diğer kirazlarda ayrıldığına dikkati çeken Saray, "Aroma itibarıyla kiramızın Türkiye'de ilk üçe giriyor. Bu yüzden de tutuluyor. Eldivan'da 200 civarında üretici vardır. Genelde Çankırı, Ankara bu bölgelerde tüketimi yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 54 isim Türkiye'ye getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bizi izlemeye devam edin' demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası

Erdoğan "Bizi izleyin" demişti! Kriz çıkaran silahlar Araplara satıldı
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi! Tatlı detayı da bomba

NATO davetinde büyük sürpriz! Sahnedeki isim herkesi şaşırttı
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha

Erdoğan'ın hediyesine bayıldı! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi'nin en çok konuşulan lideriydi! Sosyal medyada patlama yaşadı

NATO Zirvesi en çok ona yaradı! Bu rakamları rüyasında görse inanmaz
Ülkeyi ayağa kaldıran skandal! 9 polisi gizlice görüntüleyip tacizde bulundu

Yok böyle skandal! 9 polisi gizlice görüntüleyip tacizde bulundu
Acun Ilıcalı: Hull City'nin ilk maçında ölüyordum

Acun Ilıcalı: Hull City'nin ilk maçında ölüyordum
Bakan Tekin'den LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarına ilişkin paylaşım

Bakan Yusuf Tekin'den öğrencilere "LGS" mesajı
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı

Yatacak yerimiz yok! İstanbulluları kara kara düşündürecek haber
LGS sonuçları açıklandı

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada