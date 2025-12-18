Haberler

Elazığ TSO üyelerine seyahatte yüzde 5 indirim

Güncelleme:
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine seyahat harcamalarında yüzde 5 indirim sağlamak üzere TÜRSAB ile protokol imzaladı. Uygulama, Elazığ iş dünyasına önemli kolaylıklar sunmayı hedefliyor.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'nın imzaladığı protokol kapsamında, oda üyelerine seyahat harcamalarında yüzde 5 indirim sağlanacak.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ile TÜRSAB Harput Bölge Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile Elazığ TSO üyelerine seyahat harcamalarında yüzde 5 indirim imkanı sunuldu. "Avantaj Sistem Projesi" kapsamında hayata geçirilen uygulama, Elazığ iş dünyasına önemli bir kolaylık sağlamayı amaçlıyor. Protokol çerçevesinde, özellikle Elazığ çıkışlı ve Elazığ uçuşlu yurt dışı seyahat programlarında Elazığ TSO üyelerine özel indirim uygulanacak. İlk aşamada Dubai ve Mısır turlarını kapsayan indirimin, ilerleyen dönemlerde düzenlenecek farklı ülke programları ve organizasyonlarda da devam etmesi planlanıyor.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, üyelerin her alanda somut avantajlardan yararlanmasını önemsediklerini belirterek, protokolün oda üyelerine ve Elazığ iş dünyasına hayırlı olmasını diledi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
