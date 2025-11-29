Haberler

Elazığ TSO Kasım Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

Elazığ TSO Kasım Ayı Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, ekonomik gündem ve yatırım fırsatlarını değerlendirerek Kasım ayı meclis toplantısını geniş katılımla düzenledi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası ( Elazığ TSO) kasım ayı meclis toplantısında bir araya geldi.

Elazığ TSO, kasım ayı meclis toplantısını Meclis Başkanı Sedat Karataş'ın başkanlığında, geniş katılımla gerçekleştirdi. Toplantıda hem Elazığ'ın ekonomik gündemi hem de yurt içi ve yurt dışı temaslarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Sedat Karataş, ekonomik kalkınmanın en güçlü itici gücünün üretim ve ihracat olduğunu vurgulayarak "Yatırımcıların en çok ihtiyaç duyduğu şey güvenli bir ortamdır. Elazığ'ın 6. Bölge teşviklerinden faydalanmasıyla birlikte şehrimize ciddi oranda yatırımcı gelmiştir. Karma OSB'nin kısa sürede hayata geçirilmesinde Yönetim Kurulu Başkanımız İdris Alan'ın yoğun emeklerinin olduğunu biliyor ve kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'nin huzur ortamına kavuşmasının yatırım iştahını artırdığını dile getiren Karataş, terörsüz bir Türkiye'nin hem üretime hem de kamu kaynaklarının yatırıma aktarılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, Kasım ayında yürütülen çalışmaları meclis üyeleriyle paylaşarak oldukça yoğun bir gündemi değerlendi.

Kasım ayı meclis toplantısı, yapılan değerlendirmelerin ardından alınan kararların Elazığ iş dünyasına ve şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlaması temennisiyle sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
