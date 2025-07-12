Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, KKTC Ekonomi Konferansı'na Katıldı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, KKTC Ekonomi Konferansı'na katıldı.

Elazığ TSO Başkanı İdris Alan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından Lefkoşa'da gerçekleştirilen Türkiye - KKTC Ticaret Odası Forumu Ekonomi Konferansı'na katıldı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, oda başkanları ve iş insanlarının katıldığı konferansta, ikili ticaret ve yatırımların artması amacıyla görüş alış verişinde bulunuldu.

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Parlakyıldız'ın da katıldığı konferansta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile ikili görüşme gerçekleştiren Başkan Alan, Nefes Kredisi'nin kullandırılması ile ilgili iş dünyası ile bankalar arasında yaşanan problemleri aktardı.

Nefes Kredisinin kullandırılması konusunda Elazığ TSO olarak üyelerine her türlü kolaylığı tanımalarına karşın diğer ilgili kurum ve bankaların zorluk yaşattıklarını aktaran Başkan Alan, bu sorunların ivedilikle çözülmesini talep etti. - ELAZIĞ