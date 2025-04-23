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Elazığ Ticaret Borsası Başkanı'ndan Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Vurgu

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı'ndan Tarım ve Kırsal Kalkınmaya Vurgu
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Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı ile bir araya gelerek Elazığ'ın tarım ve hayvancılık potansiyelini artırmak için yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Bölgenin hayvancılık altyapısının güçlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi konularında ortak akılla ilerleyeceklerini ifade etti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı ile bir araya gelen Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, "Elazığ için üretmeye, gelişmeye ve ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı ile birlikte Meclis Başkanı Aydın Torgut eşliğinde, TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı'yı makamında ziyaret etti. Başkan Dumandağ, bölgenin hayvancılık altyapısının güçlendirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve Elazığ'ın tarım ve hayvancılık potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi adına yürütülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Besi Organize Tarım Bölgesi'nin Elazığ ve bölge ekonomisine sağlayacağı katkılar, istihdam olanakları ve yatırım fırsatları detaylı şekilde ele alındı.

Milletvekilleri ve TKDK Başkanı Antalyalı, projeye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek, Elazığ'ın tarımsal kalkınma hedefleri doğrultusunda atılan adımı memnuniyetle karşıladı.

Başkan Dumandağ ise "Başkanımız Ahmet Antalyalı'nın bu süreçte bizlere verdiği destek ve ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Elazığ için üretmeye, gelişmeye ve ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz. AK Parti Elazığ Milletvekillerimiz Prof. Dr. Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı'ya, Elazığ'ın gelişimi ve kalkınması adına Ankara'da her zaman gösterdikleri gayretli çalışmalar ve verdikleri güçlü destekten dolayı en içten teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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