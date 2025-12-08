Başkan Dumandağ: 'Ticaret Borsası olarak üreticimizin sesini en doğru şekilde duyurmaya devam edeceğiz'

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, "Ticaret Borsası olarak üreticimizin sesini en doğru şekilde duyurmaya devam edeceğiz. Sorunları çözüme kavuşturmak için konuların bizzat takipçisi olacağız" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları ile Deniz Ticaret Odaları Ankara'da Müşterek Konsey Toplantısında bir araya geldi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, konsey üyeleri ve 7 bakan yardımcısının katılımıyla düzenlenen toplantıda söz alan Başkan Dumandağ, tarımda yaşanan bölgesel sıkıntıları aktardı.

"Küresel büyüme ile ticaret eski ivmesini kaybetti"

Dünyada ticaret savaşları ve korumacılığın yaygınlaştığını aktaran TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu "Ekonomide zor günler yaşandı. Küresel büyüme ile ticaret eski ivmesini kaybetti ve ülke ekonomisi bu gelişmelerden olumsuz etkilendi. Bizler enseyi karartmıyor, mücadeleden de vazgeçmiyoruz. İş dünyası olarak her şartta üretmeye, istihdam sağlamaya, ihracat yapmaya kararlıyız. Bugünkü gibi, devletimizi hep yanımızda görmeyi arzu ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki özel sektör güçlü olursa, Türkiye güçlü olur. Tarımsal üretimdeki gelişmeler de kaygı verici boyuta ulaştı. Bir tarafta iklim değişikliği, kuraklık ve su sıkıntısı, diğer tarafta kırsal nüfusun azalması ve elbette üretim ve lojistik maliyetlerindeki artışlar. Tüm bunlar, gıda enflasyonu, hayat pahalılığı, sanayi ve ihracatta yüksek girdi maliyeti demek. Bu alanlarda çözümler aramalı, tarımı tekrar nasıl cazip hale getirebileceğimizi tartışmalıyız. Tarımda ve sanayide su verimliliğini ön planda tutmalı, tarımsal üretim desenimizi buna uygun şekilde yeniden düzenlemeliyiz. İşte tüm bu sorunları ve çözüm önerilerini konsey toplantımızda ele aldık. Bakan Yardımcıları, ilgili bürokratlar ve konsey üyelerimizin katıldığı toplantıda piyasalarda ve sektörlerde yaşanan sıkıntıları, iş dünyasının talep ve önerilerini aktardık. Beklentimiz, el birliği ve akıl birliği ile piyasalarda, sektörlerde yaşanan sıkıntıların çözülmesi. Reel sektörün sesine daha fazla kulak verilmesi. Üyelerimizin sorunlarını takip etmeye, dile getirmeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Üreticilerimizin sorunlarını çözmeden ülke ekonomisini büyütmek mümkün değildir"

Elazığ'da üreticilerin yaşadığı maliyet baskısı, arpa fiyatlarındaki artış, pazarlama sorunları, su kaynaklı verim kayıpları ve kırmızı et piyasasındaki dalgalanmaları detaylarıyla aktaran Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, "Özellikle küçük ve orta ölçekli üreticilerin destek mekanizmalarına erişimde yaşadığı zorluklara dikkat çekmek lazım. Elazığ'ın tarım potansiyeli doğru planlama ve desteklerle çok daha ileri taşınabilir. Üreticilerimizin sorunlarını çözmeden ülke ekonomisini büyütmek mümkün değildir. Elazığ'ın tarımsal kalkınması için Ankara nezdinde yürütülen girişimlerimiz devam edecektir. Çok önemli ve anlamlı bir toplantıya katıldık. Toplantıda Konsey üyelerimiz ile birlikte tarımda yaşanan bölgesel sıkıntıları dile getirme fırsatımız oldu. Burada üreticilerimizin ve çiftçilerimizin sorunlarını en üst mercilere aktardık. Zirai don olaylarında olduğu gibi şap hastalığından etkilenen üreticilere destek verilmesi, besicilere arpa desteğinin artırılması, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fabrikalara ham madde desteği sağlaması ve nakliye maliyetlerini düşünerek bu desteğin en yakın noktadan verilmesi, tarımsal üretim çeşitliliğinin artırılması adına Kuzova ve Uluova sulama projelerinin bir an önce tamamlanması gibi sorunlar ve çözüm önerilerini anlatma fırsatımız oldu. Biz Elazığ Ticaret Borsası olarak üreticimizin sesini en doğru şekilde duyurmaya devam edeceğiz. Sorunları çözüme kavuşturmak için bizzat takipçisiyiz" diye konuştu. - ELAZIĞ