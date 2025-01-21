Elazığ, Merkez Bankası'nın Düzenlemesine Yeniden Dahil Edildi

Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının "Makroihtiyati Çerçeveye İlişkin" düzenlemesine Elazığ'ın yeniden dahil edilmesinin sevindirici olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, "Makroihtiyati Çerçeveye İlişkin" düzenlemesinde ayrı tutulan Elazığ yapılan yeni değerlendirmede tekrar dahil edildi. Elazığ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dumandağ konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 'Makroihtiyati Çerçeveye İlişkin' düzenlemesinde Elazığ'ın ayrı tutulmasının büyük mağduriyet oluşturduğuyla ilgili görüşlerimizi daha önce açıklamış, alınan kararla esnaf ve sanayicimizin mağdur olacağını dile getirmiştik. Birçok konuda Elazığ esnafının ve sanayicisinin yanında olan hükümet yetkililerinin ve ekonomi kurmaylarının bu kararı yeniden gözden geçireceğine ve mağduriyetin giderilmesi için gerekli adımları atacağına inandığımızı vurguladığımız açıklamamızın ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 'Makroihtiyati Çerçeveye İlişkin' düzenlemeye Elazığ'ı da dahil etmiş olması bizleri de esnaf ve sanayicimizi de ziyadesiyle mutlu etmiştir. Kararın yanlış olduğunu dile getiren ve çözümü için mücadele eden tüm kurum ve kuruluşlarımıza üyelerim adına teşekkür ediyor, Elazığ'ın düzenlemeye dahil edilmesini sağlayan Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'a, AK Parti Elazığ Milletvekilimiz Ejder Açıkkapı'ya ve ekonomi kurmaylarına şükranlarımı sunuyorum. Bu düşüncelerle, Makroihtiyati Çerçevenin tekrar bir parçası olan Elazığ ekonomisinin sağlam temeller üzerinde ilerleyeceğine tüm kalbimle inanıyor, kararın şehrimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." - ELAZIĞ