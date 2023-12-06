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Elazığ'da Yüzlerce Araç ve Motosiklet Çürümeye Terk Ediliyor

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Elazığ'da çeşitli sebeplerden dolayı trafikten çekilen yüzlerce araç ve motosiklet yediemin otoparkında sahipleri tarafından alınamadığı için çürümeye yüz tutuyor. Araç mezarlığını anımsatan görüntülerde lüks otomobiller ve iş makineleri de dikkat çekiyor.

Elazığ'da çeşitli sebeplerden dolayı trafikten çekilen yüzlerce araç ve motosiklet yediemin otoparkında sahipleri tarafından alınamadığı için çürümeye yüz tutuyor. Havadan çekilen görüntüler araç mezarlığını anımsatırken, araçlar arasında lüks otomobillerin ve iş makinelerinin de bulunması dikkat çekiyor.

Elazığ'ın Hicret Mahallesi'nde hizmet veren yediemin otoparkında, çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan yüzlerce araç bulunuyor. Trafik ekiplerince yapılan uygulamalarda plakasız, çalıntı, hacizli, icralık, kusurlu, tescilsiz, belgeleri eksik olan araçlar, yapılan işlemlerin ardından yediemin depolarına çekiliyor. Eksiklerini giderenler araçlarını geri alırken, yüzlerce araç ise çürümeye terk ediliyor. Otoparkta lüks araçlardan iş makinelerine yaklaşık 500 milyon değerinde 500 araç ve ayrıca ortalama 300 motosiklet bulunuyor. Çoğu aracın çürümeye yüz tuttuğu gözlemlenirken, işletme sahibi Ömer Ertan otoparkta 15 yıldır duran araçların da olduğunu söyledi. Her geçen gün sayının arttığını vurgulayan Ertan, 10 dönümlük alanın ful dolduğunu ve yeni yer arayışına girdiklerini ifade etti.

"Araçlar yatıyor borçlunun borcu da artıyor"

Otoparkta iş makineleri, otomobil ve kamyonları baz aldıklarında ortalama 500 araç olduğunu belirten işletme sahibi Ömer Ertan, "Bu 500 aracın ortalama maliyeti tanesi bir milyondan sadece 500 milyon liraya ulaşıyor. Elazığ gibi küçük bir şehirde bulunan otoparkta yatıyor. Elazığ'da 3 tane otopark var bunu 3 ile çarptığımızda maliyet ortaya çıkıyor. Buradaki araçlar çürümeye terk edildi. Herkesin tabiriyle araba mezarlığı haline geldi. 6 Şubat itibariyle Kahramanmaraş'ta asrın felaketini yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Bu depremlerin ardından iş makineleri ihtiyaçları vardı. Bu otoparklarda onlarca iş makinesi yatarken deprem bölgesinde iş makinesi aradılar. Burada yatan araçlar çürüyor. Borçlunun borcu artıyor" dedi.

"15 yıl önce otoparkı açtığımda ilk senelerde gelen araçlar halen burada duruyor"

Otoparkta bulunan araçların boşaltılacağının söylendiğini dile getiren Ertan, "Bundan dolayı telefonlarımız sürekli çalıyor ama şu ana kadar bir hareketlilik yok. Zaten kanun maddesinin açılımı otoparkta kalan araçların hacizleri düşmüş ise yenileme yapmamışlarsa borçluya tebligat çıkartılıp borçluya arabalarını al demeleri almadığı taktirde ise satışa gidilmesidir. Borçlunun borcu düşmüşse zaten gelip aracı alıyor. Bu kanun maddesinde bir değişiklik anlamına gelmiyor. 15 yıla yakındır otopark işletmeciliği yapıyorum. 15 yıl önce otoparkı açtığımda gelen araçlar halen burada duruyor. Her geçen gün bu sayı artıyor. Haftada 10 tane araç geliyorsa bunun 3 tanesi çıkıyorsa 7 tanesi yine burada kalıyor" diye konuştu.

"10 dönümlük yerimiz doldu"

En büyük maddi kaynağın otoparklarda yattığını ifade eden Ertan, "Buradan bir aracın çıktığını düşündüğümüz zaman, devletin alacağı KDV ve damga otoparkçının parasının aldığı zaman alacağı miktarın faturasını kestiği zaman fatura KDV'si ve MTV ücretlerinin hepsi devletimize gidecek. Burada uzun yıllar kalarak hurda olan araçları üst üste atmaya başladık. Çünkü yer sıkıntısı çok büyük. 10 dönümlük yerimiz doldu. Büyük yer arayışı içerisine girdik" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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