Haberler

Elazığ'da Üreticilere Tarımsal Finansman ve Destekleme Toplantısı

Elazığ'da Üreticilere Tarımsal Finansman ve Destekleme Toplantısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, üreticilere tarımsal krediler, finansman imkanları ve destekleme programları hakkında bilgi verildi; sektör sorunları ve çözüm önerileri de ele alındı.

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, üreticilere yönelik tarımsal finansman ve destekleme imkanları ele alındı.

Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda, üreticilere yönelik tarımsal finansman ve destekleme imkanlarının ele alındığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mustafa Küçükgün, şube müdürleri, banka yetkilileri, birlik başkanları, personeller ve üreticiler katıldı.

Gerçekleştirilen toplantıda üreticilere; tarımsal krediler, üretime yönelik finansman imkanları, destekleme programları ve üreticilere sağlanan finansal kolaylıklar hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. Üreticilerin finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik imkanlar değerlendirilirken, sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri

Türkiye'nin vergi rekortmenleri! İlk 2 sıraya abi-kardeş damga vurdu
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında

Süleymancılar operasyonunda ünlü markanın sahibi de gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası'ndan yıl sonu enflasyon tahmini! Sürpriz revize geldi
F.Bahçe'nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle...

F.Bahçe'nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle...
Fethiye'de can pazarı! Tur teknesi yandı, 115 kişi suya atladı

Gezi teknesi bu hale geldi: 115 kişi denize atladı
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geldi

ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatlarına dev indirim geldi
Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede