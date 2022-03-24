Elazığ'da ücretsiz dut fidanı dağıtılacak

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da ipek böcekçiliği yapan veya yapmayı planlayan çiftçilere 6 bin 512 adet ücretsiz dut fidanı dağıtılacağı bildirildi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı bünyesinde kurulan İpekböceği Yetiştiriciliği İcra Komitesi'nin çalışmaları kapsamında Elazığ Bölge Müdürlüğü işbirliğinde 25 Mart Cuma günü saat 10.00'da Orman Bölge Müdürlüğü fidanlık alanında ipek böcekçiliği yapan veya yapmayı planlayan çiftçilere ücretsiz dut fidanı dağıtımının yapılacağı kaydedildi.

İpekböceği Yetiştiriciliği İcra Komitesi Başkanı Fırat Üniversitesi Öğr. Gör. Mustafa Yüce konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı bünyesinde kurulan İpek Böceği Yetiştiriciliği İcra Komitesinin çalışmaları kapsamında 'Elazığ İlinde İpek Böceği Yetiştiriciliğinin ve İpekli Dokumaların Yeniden Hayata Geçirilmesi Projesi' adı altında bir yol haritası ortaya çıkarmıştır. Komite üyeleri ilimizde 5 yıl gibi kısa vadede en az 500 kutu ipek böceğinin yetiştirilebileceğini ve 18 bin kilogram koza hasadının yapılabileceğini ön görmüştür. İpek böceği kozalarının pazar problemi bulunmamaktadır. Üretilen tüm kozalar Kozabirlik tarafından satın alınmaktadır. Tüm dünyada ve ülkemizde ipekli ürünlere olan talep hızla artmakta ve koza üretimi artan bu ihtiyacın çok altında kalmaktadır. Komite üyelerimiz ülkemizin ipek elyafı ihtiyaçlarının önemli bir kısmını Elazığlı çiftçilerin elinden temin etmeyi hedeflemektedir. Projemiz kapsamında Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından geçen 2 yıl içerisinde yaklaşık 41 bin adet dut fidanı ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Orman Bölge Müdürlüğümüzün fidanlık alanında 25 Mart Cuma günü saat 10.00'da düzenlenecek dut fidanı dağıtım töreni ile 6 bin 512 adet daha dut fidanı ücretsiz olarak kayıtlı çiftçilerimize dağıtılacaktır. Bununla birlikte ilave çiftçi müracaatları ile 50 bin adet dut fidanın ücretsiz olarak dağıtılması hedef olarak alınacaktır. Tüm paydaş kuruluşların senkronize çalışmaları takdir edilecek boyutadır. Bahsedilen paydaş kurumlara ve ilgi gösteren çiftçilerimize başarılar diler, teşekkür ederim" dedi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi