Elazığ'da Tatlı İmalathaneleri Bayram Siparişleri İçin Yoğun Mesai Harcıyor

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, Elazığ'da bulunan tatlı imalathaneleri siparişleri yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Ramazan Bayramına sayılı günler kala Elazığ'da bulunan tatlı imalathaneleri yoğun mesai harcamaya başladı. Şehir içi ve dışından sipariş alan tatlı imalatçıları, bayram nedeni ile gece gündüz çalışarak siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Normal zamanlarda günlük 50 tepsi kadayıf çeşitleri üretilirken, bayram yoğunluğuyla bu rakam 5 katına kadar çıkıyor.

Ramazan Bayram'ının İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini temenni eden işletme sahibi Mehmet Altunbay, "İnşallah bayramda barışçıl çözümler elde edilir. Son zamanlarda insanların birbirine gitmemesinden dolayı tepsi yoğunluğumuz çok fazla artmadı. Vatandaşlar şuanda kendi siparişleri doğrultusunda taleplerde bulunuyor. Eskiden 5 kilogram tatlı siparişi verilirken şuan da 2 kilogram sipariş veriyor. Bizim hedefimiz siparişlerimizi zamanında teslim etmektir. Bayramın son iki gününde 24 saat vardiyasına dönerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Rabbim, yaptığımız işten dolayı bizi mahcup etmesin" dedi. - ELAZIĞ