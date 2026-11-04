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Elazığ'da kuyumcu Volkan Karakaya, altının uzun vadede zarar ettirmeyeceğini söyledi

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Elazığ'da kuyumcu Volkan Karakaya, altının uzun vadede zarar ettirmeyeceğini söyledi Haber Videosunu İzle
Elazığ'da kuyumcu Volkan Karakaya, altının uzun vadede zarar ettirmeyeceğini söyledi
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Elazığ'da kuyumcu Volkan Karakaya, altının uzun vadede yatırımcılarını üzmeyeceğini ve zarar ettirmeyeceğini söyledi. Karakaya, altını etkileyen Amerika faiz politikası, Merkez Bankasının altın alımı ve savaşlar gibi faktörlere dikkat çekti.

Elazığ'da kuyumcu Volkan Karakaya, "Altın uzun vadede yatırımcılarını kesinlikle üzmez. Altın uzun vadelidir, hiçbir zaman zarar ettirmez" dedi.

Elazığ'da İzzetpaşa Camii altındaki Şerifoğlu Kuyumculuk işletme sahibi Volkan Karakaya, altın hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Altını etkileyen faktörlerin olduğunu fakat altının uzun vadede zarar ettirmeyeceğini belirten Karakaya, "Altını bugünkü fiyatıyla değerlendirmemek lazım, altını etkileyen birçok faktör var. Amerika Faiz Politikası, Merkez Bankasının altın alımı ve savaşlar altını etkiliyor. Şöyle bir şey de var, altın uzun vadede yatırımcılarını kesinlikle üzmez. Altın uzun vadelidir, hiçbir zaman zarar ettirmez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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