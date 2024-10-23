Üye Girişi
Haberler

Elazığ'da Hollanda İşadamları ile İşbirliği Toplantısı

Elazığ'da Hollanda İşadamları ile İşbirliği Toplantısı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Hollanda Elazığ İşadamları Derneği ile bir araya gelerek işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Toplantıda, Avrupa'daki hemşerilerin Türkiye'de yatırım yapma isteği vurgulandı.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Hollanda Elazığ İşadamları Derneği ile bir araya geldi.

Hollanda Elazığ İşadamları Derneği (VEON) Başkanı Ümit Akbulut ve beraberindeki heyet, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ı ziyaret etti. Ziyarette, dernek Başkanı Ümit Akbulut ile birlikte Başkan Yardımcısı Özcan Gül, Genel Sekreter Mustafa Özcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Zülküf Bildirici, Ahmet Batuk, Hüseyin Kaynak ve Mehmet Ülgen bulundu.

Başkan Alan, "Bizler Hollanda'da yaşayan iş insanı hemşerilerimizi ziyarette gittiğimizde kendilerinin bizlerle yakından ilgilenmeleri ve hayata geçirdikleri projeleri tanıtmalarından oldukça memnun kalmıştık. Bugün kendilerini Elazığ'da odamızda misafir ettik ama yeterince ilgilenememenin ezikliğini yaşıyorum. Bugün bizleri ziyaretlerinden mutluluk duyduk. Kendilerine Karma OSB ile ilgili bilgiler verdik artı. Karakoçan, Kovancılar, Palu ve Ağın hariç bütün ilçelerimiz Cazibe Merkezi kapsamında 6 bölge teşviklerinden yararlanıyor. Gaziantep'te yatırım yapan bazı hemşerilerimizin olduğunu bize ifade ettiler. Bizler de bu yatırımlarını TEKNOVA OSB ya da Karma OSB'ye yapmaları halinde 6. bölge teşviklerin imkanlarından yararlanacağını kendilerine ifade ettik. Kendileri de oldukça sıcak baktılar. Hemşerilerimizin Avrupa'da hemşeri dernekleri yanında İş adamları dernekleri kurmalarını önemsiyor ve tebrik ediyorum. Avrupa'da yaşamalarına rağmen hem kültürlerini koruyor hem de üretim yaparak başarılara imza atıyorlar. Kendileri Avrupa'da olsalar da akılları Türkiye'de oldukları için ülkemize nasıl faydalı oluruz diye bizlere bu taleplerini ilettiler. Bu hassas düşüncelerinden dolayı odam ve şahsım adına kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Ve Sanayi Odası Uluslararası İlişkiler Yerel Haberler Hollanda Ekonomi Türkiye Finans

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 4 şehidimiz, 14 yaralı var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hain saldırıya ilişkin ilk açıklama

 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya paylaştı! İşte TUSAŞ'taki saldırıya ilişkin son durum raporu
İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya çöktü mü 23 Ekim Çarşamba? YouTube neden açılmıyor? 23 Ekim YouTube çöktü mü? İnternet çöktü mü? 23 Ekim Turkcell, Türk Telekom internet neden çekmiyor, çöktü mü? Twitter çöktü mü, ? 23 Ekim Çarşamba Twitter kapandı mı, neden açılmıyor? TIKTOK ÇÖKTÜ MÜ? Tiktok'a neden girilmiyor? Tiktok'a erişim engeli mi getirildi? Twitter (X) çöktü mü? 23 Ekim Twitter'a ne oldu, neden girilmiyor? Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 23 Ekim Facebook'a neden girilmiyor? Instagram ne zaman düzelecek 23 Ekim Çarşamba (BANT DARALTILDI MI)? YouTube ne zaman düzelecek, ne zaman açılır? (23 Ekim) YouTube çöktü mü, erişim engeli mi geldi? SON DAKİKA YouTube kapatıldı mı? YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 23 Ekim Çarşamba Youtube'a neden girilmiyor (GÜNCEL)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.