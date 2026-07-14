Elazığ'da 3 bin dekarda domates hasadı

Elazığ'da 3 bin 500 dekar alanda hasadına başlanan domateste, dönüm başına 20 ton rekolte bekleniyor.

Elazığ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kıraç köyünde domates hasadı gerçekleştirildi. 3 bin 500 dekar alan üzerine kurulu serada hasat edilen domatesler başta Elazığ olmak üzere çevre illere göndererek ekonomiye destek sağlıyor. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu da hasada katılarak üreticilerin taleplerini dinledi.

3 bin 500 dönüm dekarlık domates alanında olduklarını aktaran Vali Numan Hatipoğlu, "Seramızda dekar başına yaklaşık 20 ton civarında verim elde edilmekte. Elazığ çeşit ürünlerin üretildiği bereketli bir coğrafya. Şuanda da Keban Baraj gölünün yamaçlarında bereketli ovadayız. Umuyorum ki vatandaşlarımız ve köylülerimiz hem tarım hem de hayvancılıkla ilgili olarak daha yeni ve modern teknikleri geliştirip kullandıkça, daha fazla ürün elde edeceklerdir. Biz toprağa yapılan her yatırımı kutsal görüyoruz" dedi.

Elazığ'da sebze yetiştiriciliğinin her geçen gün arttığını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, "Biz hem açık alanda hem de kapalı alanda domates üreticiliği yapmaktayız. Açık alanda 23 bin dekar alanda domates üreticiliği yapıyoruz. Kapalı alanda ise toplam bin 630 dekar alanda sebze yetiştiriyoruz. Bugün burada bulunduğumuz alan toplamda 5 dekar, 5 dekarın 3,5 dekarında domates üreticiliği yapılıyor. Bir dekar alanda 20 ton ürün alıyor. Elazığ'da domates üretimi için kapalı alanda ortalama 10-15 ton ürün elde ediyoruz. Elazığ, meteorolojik şartlar bakımından bir yılda 2 ürün elde edilebiliyor. Sadece domates ve biber yetiştirilmiyor. Aynı zamanda marul ve soğan gibi ürünlerde ikinci ürün olarak yetiştiriliyor. Bakanlığımız da çok büyük destek veriyor. Üretimin gelişmesi için çaba göstermeye devam ediyoruz. 2026 yılının tüm üreticilerimiz için bereketli olmasını diliyorum" cümlelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı