Elazığ'da Baskilliler Derneği, kaymaklı kayısının 'Dünyanın en kötü 100 yemeği' listesinde yer almasına tepki gösterdi

Elazığ'da Baskilliler Derneği, bir internet sitesi tarafından kaymaklı kayısının 'Dünyanın en kötü 100 yemeği' listesinde 59'uncu sırada yer almasına tepki gösterdi. Dernek Başkanı Aygün Çam, Malatya ve Elazığ yöresine özgü lezzetin önemine vurgu yaparak, kayısı üretimine ve tüketimine devam edeceklerini belirtti. Yılda 112 ülkeye ihracatı yapılarak ülkeye yaklaşık 450 milyon dolarlık para girdisi sağlayan kayısı üretimin sürdüğünü dile getiren Çam, yanlış değerlendirmelere karşı çıktı.

Otantik yemek listelerinin yer aldığı ve gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen TasteAtlas sitesinden yayınlanan 'Dünyanın en kötü yemekleri' listesinde, Elazığ ve Malatya yöresine özgü 'kaymaklı kayısı' 2,7 puanla 59'uncu sırada yer aldı. En kötü yemekler arasında gösterilen kaymaklı kayısı, Elazığlılar tarafından tepkiyle karşılandı. Baskilliler Derneği de listeye tepki göstererek, kuru kayısının ortasına kaymak koyulup üzerine süzme bal dökülerek yaptıkları kaymaklı kayısı ikramında bulundu. Lezzetiyle damakları tatlandıran, görselliği ile göze hitap eden kaymaklı kayısının listede yer almasının yöre halkı için bir şey ifade etmediğini dile getiren dernek başkanı Aygün Çam, özellikle Malatya ve Elazığ illerinde üretimi yapılarak 112 ülkeye ihracatı gerçekleştirilen kuru kayısının ülkeye yıllık para girdisinin yaklaşık 450 milyon dolar olduğuna dikkat çekti.

"Listenin bizler için karşılığı yok"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan başkan Aygün Çam, "Baskil denince akla kayısı geliyor. Hem Elazığ ilinde hem de Malatya ilinde sadece Türkiye'nin değil dünyanın kayısı üretimi büyük bir kısmı karşılandığını bilmekteyiz. Yaklaşık olarak 112 ülkeye kayısı ihracatı söz konusudur. Bunun sonucunda da ülkeye 450 milyon dolarlık para girdisi olarak ülkemize kazanç sağlıyor. Bugün açıklayacağımız konu ise TasteAtlas adlı dünyanın en büyük gastronomi platformunun açıkladığı ' dünyanın en kötü 100 yemeğinden birinde kaymaklı kayısı olarak belirlemesi üzerine olacaktır. Bizler de bunu sosyal medya ve haber ajanslarında görünce üzüntümüzü dile getirmek istedik. Bizler de kaymaklı kayısımızı hazırladık ve ikram ettik. TasteAtlas'ın belirlemiş olduğu bu listede dünyanın en kötü 100 yiyeceği arasına girmesi gerçekten bizler için karşılığı yok. Kayısı üretmeye ve yemeye devam edeceğiz. Kaymaklı ballı lokmalısı olan bu ürün, bizim Türk mutfağındaki damak lezzetimize ve bölgede yaşayanlara göre en tatlı ve en güzel yiyeceklerimizden biridir. Bizler de burada yaptığımız bu açıklamada, bunun üzücü olarak karşıladığımı belirtmek isteriz" dedi. - ELAZIĞ