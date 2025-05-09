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Elazığ'a Küçükbaş Hayvancılığa 41 Milyon TL Destek

Elazığ'a Küçükbaş Hayvancılığa 41 Milyon TL Destek
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Elazığ'da 2011 yılından beri uygulanan 'Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi' kapsamında hayvancılığa 41 milyon 905 bin lira destek sağladı. Proje, küçükbaş hayvanların gen kaynaklarının korunması ve kaliteli damızlık hayvan üretimi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Elazığ'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından küçükbaş hayvancılığa 41 milyon 905 bin lira destek sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye'de hayvancılığın sürdürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede bakanlık tarafından hayvancılığının sürdürülebilirliği için büyük önem taşıyan 'Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projesi', Elazığ'da 2011 yılından itibaren uygulanmaya devam ediyor. İlk olarak Şavak Akkaraman ırkından 6 bin hayvanla başlayan proje, Tarım ve Orman Bakanlığı, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle sürdürülüyor. Proje sayesinde işletmelerde verim kayıtları tutulıyor, gen kaynakları korunarak kaliteli damızlık hayvan üretimi yapılıyor.

2011 yılında Elazığ merkezde 4 ve Karakoçan'da 1 olmak üzere 5 projeyle başlayan çalışmalar, 2023 yılında 3 yeni projenin eklenmesiyle toplamda 8 projeye yükseldi. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden öğretim görevlileri ve Elazığ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine bağlı veteriner hekimler tarafından yürütülen projelerde toplam 48 bin dişi ve 2 bin 400 erkek küçükbaş hayvan bulunuyor.

Bu sürülerden 162'sinin elit, 117'sinin ise taban statüsünde olduğu belirtildi. 2024 yılında proje kapsamında yetiştiricilere toplam 41 milyon 905 bin 625 lira destek ödemesi yapıldığı kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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