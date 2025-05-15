Eksim Enerji, Viranşehir GES Projesindeki Kurulu Gücünü 102,6 Megavata Yükseltti

Eksim Enerji, Şanlıurfa Viranşehir Güneş Enerji Santrali (GES) projesindeki kurulu gücünü 102,6 megavata yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksim Enerji, Şanlıurfa Viranşehir GES projesinin ilk etabında 45 megavatlık kurulu gücü devreye alırken, ikinci etabı 2 ayda tamamladı ve kurulu gücü 102,6 megavata ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksim Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Arkın Akbay, ikinci faza ilişkin, "Viranşehir santralimizde ilk paneli yerleştirdikten sadece iki ay sonra 102,6 megavat kurulu güce ulaşmamız, projenin planlamasından uygulamasına kadar kaliteli mühendislik kabiliyetimizin, proje ve saha yönetimimizin tedarikçilerimiz ve Bakanlığımız, TEİAŞ, EPDK, Valiliğimiz ve Kaymakamlığımız başta olmak üzere tüm kamu kuruluşlarımızla yüksek seviyede koordinasyonunun en somut göstergesi oldu. Hedefimiz en kısa zamanda üçüncü etabımız olan 191,6 megavat tam kapasiteye ulaşıp 170 bin hanenin temiz enerji ihtiyacını tek noktadan karşılamak." ifadelerini kullandı.

Akbay, Eksim Enerji'nin 2029'a kadar yurt içi ve yurt dışındaki projelerini devreye alarak 2 bin 250 megavatı aşan kurulu güce ulaşma hedefiyle hız kesmeden ilerlediğini sözlerine ekledi.

Gerçekleştirdiği yatırımla bölge halkının refahına da katkı sağlamayı ilke edinen Eksim Enerji, işletmelerinin bulunduğu bölgelerde sunduğu istihdam olanaklarının yanı sıra özel sağlık taramalarını içeren sosyal sorumluluk odaklı çalışmalarını da yürütüyor. Bu kapsamda Viranşehir GES'in bulunduğu 117 kişilik nüfusa sahip Dereli Köyü'nde genel sağlık taraması hizmeti sağlayan şirket, kadın ve çocuklar için de özel sağlık kitinin paylaşımını gerçekleştirdi.