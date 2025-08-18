Eksim Enerji, Şanlıurfa'da 191.3 MW Güneş Enerjisi Santrali Tamamladı

Eksim Enerji, Şanlıurfa Viranşehir Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesini başarıyla tamamladı. Toplamda 191.3 MW kurulu güce ulaşan santral, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkılar sağlayacak. Eksim Enerji'nin GES projesiyle yaklaşık 170 bin hanenin elektrik ihtiyacı, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından karşılanacak.

Türkiye'nin her bölgesinde temiz enerji yatırımları gerçekleştiren Eksim Enerji, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde başlattığı güneş enerjisi santrali (GES) yatırımını tamamladı. Santral, tamamlanan 3. ve son etabıyla birlikte toplamda 191.3 MW kurulu güce ulaştı ve tam kapasiteyle hizmet vermeye başladı.

"Güçlü iş birliğinin sonucu"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Eksim Enerji CEO'su Arkın Akbay, "Mart ayında ilk fazını devreye aldığımız Viranşehir GES santralimizde bugün itibarıyla tam kapasiteyle hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarılı süreç; titiz planlamamızın, tasarım, tedarik, uygulama yetkinliğimizin ve paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü iş birliğinin bir sonucudur. Projemizle ülkemizde yaklaşık 170 bin hanenin elektrik ihtiyacı temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından karşılanmış olacak. Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarımızla ülkemizin yenilenebilir enerji kapasitesinin artmasına destek vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Viranşehir GES projesinin 45 MW'lık ilk etabı Mart ayında devreye alınmıştı. Mayıs ayında tamamlanan ikinci etapla kurulu gücü 102,6 MW'a ulaşan santral, üçüncü ve son etabının devreye girmesiyle birlikte 191.3 MW'lık kapasiteye ulaştı.

Bölgeye sosyal katkılar da devam etti

Eksim Enerji, Viranşehir GES ile bölgenin enerji ihtiyacını karşılarken, sosyal sorumluluk projeleriyle yerel kalkınmaya da katkı sunuyor. Şirket, Viranşehir GES projesi kapsamında, 1.000 dönüm taşlık araziyi temizleyerek, tarıma uygun hale getirdi. Bu alanlar santrale komşu köylerdeki çiftçilerin kullanımına sunuldu. Bununla birlikte köylerde sağlık taraması, bölgeden istihdama öncelik verilmesi gibi yaşam kalitesi ve ekonomik kalkınmayı destekleyici projeler de hayata geçirildi. - İSTANBUL