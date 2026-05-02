Ekonomistlerin Enflasyon Tahminleri... Nisan İçin En Az Yüzde 3, Yıl Sonu Yüzde 30

(ANKARA) - Ekonomistler ekonomik programın 22 ayının, 2026 yılının da ilk dört ayının geride kaldığı bir dönemde nisan ayı ve yıl sonu enflasyonu ile ilgili tahminlerini ve beklentilerini açıkladı. Tahminler, nisan ayı için en az yüzde 3, yıl sonu için yüzde 30 ve üzerinde yoğunlaştı. Bazı ekonomistlere göre, yıl sonu tüketici enflasyonu yüzde 40'lara çıkabilir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini, 4 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. TÜİK'in verileri merakla beklenirken, İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nin Nisan 2026 verilerini paylaştı. Buna göre, İstanbul'da perakende fiyatları nisanda aylık yüzde 3,74 artarken, yıllık artış yüzde 36,83 olarak kayıtlara geçti.

Hükümetin 2026 yılı için enflasyon hedefi yüzde 16

Hükümetin, Orta Vadeli Programa (OVP) göre 2026 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 16. Merkez Bankası'nın, 2026 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 16, tahmin aralığı yüzde 15-21. 2027 yılı için de yüzde 9. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılının haziran ayında göreve Nureddin Nebati'nden devraldı. Haziran 2023 itibarıyla tüketici enflasyonu yüzde 38,2 düzeyinde bulunuyordu. Yeni ekonomi yönetimi, enflasyonu düşürmeye odaklanan yeni bir ekonomi programı açıkladı.

ANKA Haber Ajansı, Türkiye'nin önde gelen 10 ekonomisti, finans ve bankacılık uzmanına, nisan ayı ve yıl sonu enflasyon tahminini sordu.

Ekonomistler, finans ve bankacılık uzmanları, yıl sonu için yüzde 16 hedefinin tutmasının mümkün olmadığına dikkati çekerek, "ABD-İran savaşı tüm dünyada enerji fiyatlarını ve ekonomileri etkiledi. Ancak, bu savaş öncesinde bile yüzde 16 enflasyon hedefinin tutması mümkün değildi" dedi.

Ekonomistler ve uzmanlar, TÜİK verilerine göre 2026 yılı ocak, şubat ve mart aylarında aylık enflasyon oranlarının sırasıyla yüzde 4,84, yüzde 2,96 ve yüzde 1,94 olarak gerçekleştiğine işaret ederek, "Mart ayı itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 30,87 seviyesine gerilerken, yılın ilk üç aylık toplam enflasyonu yüzde 10,03 oldu" ifadesini kullandı.

Ekonomistlerin ve uzmanların nisan ayı ve yıl sonu enflasyon tahminleri ve beklentileri şöyle:

Ekonomist, yazar Prof. Dr. Serap Durusoy, nisan ayı ve yıl sonu enflasyon tahminine ilişkin yaptığı açıklamada, "Nisan ayı tahminim yüzde 4'ün üzeri, yıl sonu için de yüzde 45. TÜİK, muhtemelen yüzde 3 açıklayacak. TÜİK bağlamında yıl sonu enflasyonu yüzde 28." derken, ekonomist Prof. Dr. Yaşar Uysal, "nisan ayı için yüzde 3-3,5 arası, yıl sonu yüzde 30'un üzerinde" açıklamasında bulundu.

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz'ın nisan ayı için tahmini yüzde 3,18-3,37 olurken yıl sonu tahmini ise yüzde 30-32. oldu. Finans uzmanı Prof. Dr. Ramazan Aktaş, "Nisan ayı yüzde 3,5, yıl sonu yüzde 30" değerlendirmesinde bulundu. Ekonomist Prof. Dr. Hüsnü Erkan, nisan ayı için tahminde bulunmadı, yıl sonu için yüzde 40 dolayında bir enflasyonun söz konusu olabileceğini söyledi.

Bankacılık ve finans uzmanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, nisan ayı için yüzde 2,5-3 arası, yıl sonu ise yüzde 30. olabileceğini ifade etti. Eski Merkez Bankacı ekonomist Dr. Ali Çufadar, "nisan ayı için yüzde 3,4, yıl sonu yüzde 27" tahmininde bulundu

Nisan ayı ve yıl sonu enflasyona ilişkin ekonomist Prof. Dr. Mete Doğanay, "Nisan ayında yüzde 3 ve civarı, yıl sonu yüzde 27-28" olabilir derken, ekonomist Enes Özkan, "Nisan ayı için yüzde 3,3-3,5 aralığında, yıl sonu yüzde 33" şeklinde beklentisini ifade etti. Ekonomist Prof. Dr. Cem Dişbudak ise "Benim beklentim yüzde 4,25. TÜİK'in yüzde 3 açıklayacağını düşünüyorum. Yıl sonu enflasyon beklentim de yüzde 42,5" dedi.

Kaynak: ANKA