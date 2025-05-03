Ekonomistlerin enflasyon tahmini belli oldu

Öte yandan, AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,24 oldu. Ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,75 ile yüzde 3,80 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 3,24) bir önceki ay yüzde 38,10 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkacağı öngörülüyor.

Bununla birlikte dolar/TL, haftalık bazda yüzde 0,39 yükselişle 38,5770'ten kapandı.

Yurt içinde gelecek hafta pazartesi enflasyon, salı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru, perşembe Hazine nakit dengesi, cuma sanayi üretimi verileri takip edilecek.