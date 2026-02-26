Haberler

AA Finans, 2025 yılı 4. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AA Finans anketine katılan ekonomistler, Türkiye'nin Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının (GSYH) 2025'in 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,6 artacağını öngörüyor. Ekonomistlerin 2025 yılına ilişkin medyan büyüme beklentisi ise yüzde 3,7 olarak belirlendi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH), 2025'in 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,6 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2 Mart Pazartesi günü açıklanacak 2025 yılı 4. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, 2025 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 3,6 büyüyeceğini tahmin ediyor. Ankete katılan ekonomistlerin 2025'in 4. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 3 ile yüzde 4,2 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3,7 oldu. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 3,2, en yüksek yüzde 3,8 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı ise yüzde 4 oldu. Türkiye ekonomisi, 2024'ün 4. çeyreğinde yüzde 3,2, 2025 yılının 3. çeyreğinde ise yüzde 3,7 büyüme kaydetmişti.

Kaynak: AA / Mahmut Çil
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Real Madrid'e Mbappe'den çok kötü haber

2 hafta sahaya adım atamayacak!
Boksör, rakibi ile fotoğraf çeken kadının yüzüne tekme attı

Boksör, rakibi ile fotoğraf çeken kadının yüzüne tekme attı