Ekonomist Şenol Babuşçu: Yıl sonu dolar 38, euro 43 TL olabilir
Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşçu, Haberler.com stüdyosunda dolar ve euro kurlarının yıl sonunda kaç TL olacağı konusunda tahminlerini paylaştı. Babuşçu'ya göre, yıl sonunda dolar 38 TL, euro ise 42-43 TL seviyelerinde olabilir. Babuşçu, Kasım ve Aralık aylarında kontrollü bir rahatlama olacağını ve bu durumun doların 38 TL seviyesine yükselmesine neden olacağını belirtti.
Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşçu Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Babuşçu, dolar ve euro kurlarının yıl sonunda kaç TL olacağı konusunda tahminini paylaştı.
Babuşçu'nun konuşması şu şekilde;
"YIL SONU DOLAR 38, EURO 43 TL OLABİLİR"
"Ekim sonuna kadar kurlar baskı altında tutulmaya devam edecek. Kasım ve aralıkta kontrollü bir rahatlama olacak. O da dolarda 38 TL seviyesine doğru yükselişe neden olur. Euro da 42-43 TL civarında olabilir. Kur Korumalı Mevduat, 50 milyar dolardan 10-15 milyar dolara inecek. İndikten sonra Merkez Bankası rahatlayacak ve 3 ay daha kurları baskı altında tutacak, kur farkı ödememek için."