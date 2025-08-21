Ekonomist Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan: FED'in faizleri indirmesi dolarda artış doğuracak

Ekonomi gündemine dair önemli açıklamalar yapan Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan, Haberler.com canlı yayınında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Erdoğan, altın yatırımlarına dair uyarılarda bulunurken, FED'in faiz kararlarının Türkiye ekonomisine etkisini de anlattı.

"ALTIN FİYATLARI NEREYE GİDERSE GİTSİN BÜTÜN PARAMIZI ALTINA BAĞLAMAMALIYIZ"

Altına olan yoğun ilgiyi yorumlayan Erdoğan, yatırımcıların tüm varlıklarını tek enstrümana bağlamasının riskli olduğuna işaret etti. "Her an finansal şok olma riski var" diyerek çeşitlendirmenin önemini vurguladı.

"FAİZLER DÜŞTÜKÇE KONUT FİYATLARI DAHA DA ARTACAK"

Konut piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, faiz indirimlerinin krediye erişimi kolaylaştıracağını belirtti. Bu durumun talebi artıracağını ve konut fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini söyledi.

"FED'İN FAİZLERİ İNDİRMESİ DOLARDA ARTIŞ DOĞURACAK"

Uluslararası gelişmeleri de yorumlayan Prof. Dr. Erdoğan, FED'in faiz indirimlerinin Türkiye ekonomisi üzerinde doğrudan etkileri olacağını belirtti. "FED faizleri düşürürse Türkiye'de kurlar üzerinde yükselme etkisi yaratacaktır" sözleri dikkat çekti.