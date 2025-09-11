Ekonomist Mustafa Aşkın: Merkez Bankası faiz indirimi sonrası altın 5 Bin TL'yi görebilir

Ekonomist Mustafa Aşkın Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sunduğu programa konuk oldu. Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan düşürmesinin ardından gelişmeleri değerlendiren Aşkın, piyasa beklentilerinin karşılandığını belirtti. Enflasyon, döviz kurları, altın fiyatları ve FED'in olası etkileri üzerine önemli açıklamalar yaptı.

MERKEZ BANKASI PİYASA BEKLENTİSİNE YAKIN FAİZ İNDİRİMİ YAPTI

Mustafa Aşkın, Merkez Bankası'nın politika faizini 250 baz puan indirerek piyasaların genel beklentisine paralel bir adım attığını belirtti. "Bu karar, piyasanın öngördüğü seviyelere yakın bir indirimi ifade ediyor" dedi.

EYLÜL VE EKİM'DE ENFLASYON YÜKSEK GELEBİLİR

Aşkın, yılın son çeyreğinde enflasyonun seyrine dikkat çekerek, "Eylül ve ekim aylarında yüksek enflasyon rakamları görme ihtimalimiz var. Bu nedenle para politikalarında dikkatli adımlar atılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

FAİZ İNDİRİMLERİ DEVAM EDEBİLİR

Merkez Bankası'nın mevcut stratejisini değerlendiren Aşkın, "Normal şartlar altında faiz indirimlerinin kademeli olarak devam etmesi beklenebilir. Ancak bu süreç, enflasyon verileri ve piyasa dinamikleriyle doğrudan bağlantılı olacak" dedi.

FED'İN KARARI ALTIN VE DOLARI ETKİLEYEBİLİR

Aşkın, ABD Merkez Bankası'nın (FED) olası faiz indirimlerinin piyasalara etkisine değindi: "FED'in faiz indirimi sonrası dolar değer kaybedebilir, altın ise değer kazanabilir. Özellikle gram altının 5 bin TL seviyelerine ulaşması mümkün" şeklinde konuştu.