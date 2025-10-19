Ekonomist Enes Özkan: Yıl sonu gram altın 8 bin lirayı görebilir

Haberler.com yayınına katılan Ekonomist Enes Özkan, altındaki yükselişi değerlendirerek dikkat çeken tahminlerde bulundu. Özkan, "Altının artışı doların değer kaybetmesinden kaynaklanıyor" derken, yatırımcıları ani alımlar konusunda uyardı.

"ALTININ YÜKSELME SEBEPLERİ BELLİ"

Programda son haftalardaki altın fiyatlarındaki hızlı artışı değerlendiren Enes Özkan, küresel çapta yaşanan savaşlar, ekonomik dengesizlikler ve artan risklerin altın talebini yükselttiğini söyledi. Özkan, "Altının artışının bir kısmı doların değerinin düşmesinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

"YATIRIMCILAR ANİ ALIMLARDA DİKKATLİ OLMALI"

Küçük portföylere sahip yatırımcıların genellikle daha riskli yatırım araçlarına yöneldiğini belirten Özkan, bu durumun ani dalgalanmalarda kayıplara yol açabileceğini vurguladı. "Altında kısa vadede geri çekilmeler olabilir" diyerek temkinli olunması gerektiğini hatırlattı.

"ENFLASYON KALICI, ALTIN GÜVENLİ LİMAN OLMAYA DEVAM EDECEK"

Türkiye'de enflasyonun uzun yıllar yüzde 20'nin altına düşmesinin zor olduğunu söyleyen Özkan, bu nedenle altının güvenli liman olma özelliğini sürdüreceğini belirtti. Özkan, "Yıl sonu gram altın 8 bin seviyelerine kadar çıkabilir" diyerek dikkat çeken bir öngörüde bulundu.