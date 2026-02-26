Bakan Şimşek: Ekonomik güven endeksi şubatta 100,7 ile eşik değeri aştı

Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik güven endeksinin şubat ayında 100,7 ile eşik değeri aştığını ve beklentilerdeki iyileşmeyi gösterdiğini açıkladı. Reel kesim güveninin son aylardaki en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonomik güven endeksi şubatta 100,7 ile eşik değeri aştı. Tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor" dedi.

Bakan Şimşek, bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayı ekonomik güven endeksi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Şimşek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik güven endeksi şubatta 100,7 ile eşik değeri aştı. Tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor. Reel kesim güveninin 2023 yılı ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, imalat sanayi görünümündeki toparlanmanın güç kazandığına işaret ediyor. Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırırken makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz" dedi.

