Ekonomik güven endeksi mayısta yüzde 2,1 arttı - Haberler

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisanda 94,7 olan ekonomik güven endeksinin, mayısta yüzde 2,1 oranında artarak 96,7'ye yükseldiğini duyurdu.

TÜİK'in resmi sitesinden duyurulan verilere göre; ekonomik güven endeksi nisan ayında 94,7'yken mayısta yüzde 2,1 oranında artarak 96,7 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış; tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Önceki aya göre; mayıs ayında tüketici güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 67,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,1 oranında artarak 121,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 121,4 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 107 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,2 oranında azalarak 81,6 değerini aldı.

Demirören Haber Ajansı / Ekonomi