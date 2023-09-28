Ekonomik Güven Endeksi Eylülde Yükseldi

Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,3 yükselerek 95,4 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Geçen aya göre eylülde tüketici güven endeksi yüzde 5,1 yükselişle 71,5, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0,5 artarak 105,1, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 azalışla 113, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3 artışla 117,7, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 1 artışla 88,3 değerini aldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomik güven endeksinin eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 95,4 olduğunu duyurdu.

TÜİK, Eylül 2023 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında artarak 95,4 değerini aldı. Eylül ayında tüketici güven endeksi yüzde 5,1 artarak 71,5, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 artarak 105,1, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2 azalarak 113, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3 artarak 117,7, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 artarak 88,3 oldu.