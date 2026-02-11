Haberler

Ekonomi yönetiminden yeni kabine üyelerine ilişkin tebrik paylaşımı

Güncelleme:
Ekonomi yönetimi, İçişleri Bakanlığı görevine atanan Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Akın Gürlek'i tebrik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanı olarak atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız kıymetli bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç ve Sayın Ali Yerlikaya'ya ülkemize hizmetleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı olarak atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Görevi devreden kıymetli bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç ve Sayın Ali Yerlikaya'ya bugüne kadarki değerli çalışmaları için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da NSosyal hesabından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'i tebrik ediyor, yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Görevini devreden değerli bakan arkadaşlarım Sayın Ali Yerlikaya ve Sayın Yılmaz Tunç'a ülkemize sundukları kıymetli hizmetler için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, omuz omuza tam bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Görevlerini devreden Sayın Yılmaz Tunç'a ve Sayın Ali Yerlikaya'ya ise ülkemize ve milletimize sundukları hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında muvaffakiyetler temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
